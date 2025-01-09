Угрожает "слить" компромат: блогер Волошин обвиняет Рамину во лжи о его побеге (видео)

Александр Волошин утверждает, что Рамина Эсхакзай сама выезжала за границу с владельцем Telegram-канала "Джокер", который тоже критиковал блогера за побег.

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Украинский блогер и бизнесмен Александр Волошин, который в августе 2024 года выехал из Украины, обвинил журналистку и блогера Рамину Эсхакзай во лжи о его бегстве. По словам блогера, в опубликованном Раминой расследовании о его побеге за границу она перекрутила факты и солгала о том, что он готовился к отъезду заранее. Об этом он сказал во время разговора с другим блогером Дмитрием Евтушенко на своем подкасте "Формула Волошина".

Волошин обвиняет Эксхакзай во лжи о нем. На видео с 21:54.

Рамина Эсхакзай утверждала, что провела расследование, собрала доказательства о незаконном выезде Александра Волошина за границу и передала их правоохранителям. Блогер утверждает, что журналистка говорит неправду о том, что он планировал выезд заранее.

"Знаешь, с чего слухи пошли, что я планировал свой выезд за границу? Она говорила, что знала, что я планировал выехать за границу заранее. Она говорила, что я вывез машины — "Mersedes" белый до сих пор в Украине", — сказал Волошин.

Он утверждает, что озвученные Раминой данные о продаже квартир тоже являются ложными.

"О том, что я продавал квартиры задолго до этого — так я начал продавать их еще зимой, потому что понимал, что война — и надо "сливать" квартиры", — добавил блогер.

Волошин также заявил со ссылкой на расследование "Громадського", что в мае 2024 года Рамина выехала за границу на боксерский бой Александра Усика на одном автомобиле с Романом Кравцом, владельцем Telegram-канала "Джокер", который также критиковал блогера за побег из Украины.

"Во мне сидит настолько глубоко сидит обида на эту несправедливость, что я уже на грани, чтобы не слить то, что можно слить. За ложь", — сказал Волошин.

Блогер утверждает, что имеет доказательства того, что Рамина работала в эскорте, и угрожает обнародовать их, чтобы отомстить за "клевету".

"Если ты дальше будешь делать лживые, нечестные, несправедливые выпады в мою сторону, мне придется опуститься до этого уровня и показать людям правду", — обратился он к Эсхакзай.

Реакции на слова Волошина от Рамины на момент публикации материала не было.

Блогер Александр Волошин выехал за границу: что известно

Александр Волошин 22 августа сообщил на своем YouTube-канале, что выехал из Украины. Он сказал, что принял это решение после того, как его внесли в базу "Миротворец". Он попал в список "Миротворца" из-за высказываний о войне: Волошин говорил, что Украина "не вывозит войну", поэтому необходимо "играть на их условиях" — то есть идти на уступки РФ.

Также Волошина обвиняли в краже денег, собранных на восстановление обстрелянной оккупантами детской больницы "Охматдет".

23 августа блогер рассекретил, в какую страну выехал. Он сообщил, что поселился в Польше и не планирует возвращаться домой. Затем блогер выехал в Испанию, а 4 ноября рассказал, что купил виллу на Бали.

Напомним, 16 декабря Рамина Эсхакзай рассказала, как стала свидетелем массированного обстрела Покровска в Донецкой области во время съемок репортажа в местном парке. По ее словам, это была ее первая поездка на передовую за последние 7 месяцев.

7 января Фокус со ссылкой на адвоката Владислава Косача рассказывал, кто из украинских мужчин имеет право выехать за границу во время войны.