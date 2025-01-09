Погрожує "злити" компромат: блогер Волошин звинувачує Раміну у брехні про його втечу (відео)

Олександр Волошин стверджує, що Раміна Есхакзай сама виїжджала за кордон із власником Telegram-каналу "Джокер", який теж критикував блогера за втечу.

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Український блогер і бізнесмен Олександр Волошин, який у серпні 2024 року виїхав з України, звинуватив журналістку та блогерку Раміну Есхакзай у брехні про його втечу. За словами блогера, в опублікованому Раміною розслідуванні про його втечу за кордон вона перекрутила факти та збрехала про те, що він готувався до від'їзду заздалегідь. Про це він сказав під час розмови з іншим блогером Дмитром Євтушенком на своєму подкасті "Формула Волошина".

Волошин звинувачує Ексхакзай у брехні про нього. На відео з 21:54.

Раміна Есхакзай стверджувала, що провела розслідування, зібрала докази про незаконний виїзд Олександра Волошина за кордон і передала їх правоохоронцям. Блогер стверджує, що журналістка говорить неправду про те, що він планував виїзд заздалегідь.

"Знаєш, з чого чутки пішли, що я планував свій виїзд за кордон? Вона казала, що знала, що я планував виїхати за кордон заздалегідь. Вона казала, що я вивіз машини — "Mersedes" білий досі в Україні", — сказав Волошин.

Він стверджує, що озвучені Раміною дані про продаж квартир теж є неправдивими.

"Про те, що я продавав квартири задовго до цього — так я почав продавати їх іще взимку, тому що розумів, що війна — і треба "зливати" квартири", — додав блогер.

Волошин також заявив із посиланням на розслідування "Громадського", що у травні 2024 року Раміна виїхала за кордон на боксерський бій Олександра Усика на одному автомобілі з Романом Кравцем, власником Telegram-каналу "Джокер", який також критикував блогера за втечу з України.

"В мені сидить настільки глибоко сидить образа на цю несправедливість, що я вже на грані, щоб не злити те, що можна злити. За брехню", — сказав Волошин.

Блогер стверджує, що має докази того, що Раміна працювала в ескорті, і погрожує оприлюднити їх, щоб помститися за "наклеп".

"Якщо ти далі будеш робити брехливі, нечесні, несправедливі випади в мою сторону, мені доведеться опуститися до цього рівня і показати людям правду", — звернувся він до Есхакзай.

Реакції на слова Волошина від Раміни на момент публікації матеріалу не було.

Блогер Олександр Волошин виїхав за кордон: що відомо

Олександр Волошин 22 серпня повідомив на своєму YouTube-каналі, що виїхав з України. Він сказав, що ухвалив це рішення після того, як його внесли до бази "Миротворець". Він потрапив до списку "Миротворця" через висловлення про війну: Волошин казав, що Україна "не вивозить війну", тому необхідно "грати на їхніх умовах" — тобто іти на поступки РФ.

Також Волошина звинувачували в крадіжці грошей, зібраних на відновлення обстріляної окупантами дитячої лікарні "Охматдит".

23 серпня блогер розсекретив, до якої країни виїхав. Він повідомив, що оселився в Польщі та не планує повертатися додому. Потім блогер виїхав до Іспанії, а 4 листопада розповів, що купив віллу на Балі.

Нагадаємо, 16 грудня Раміна Есхакзай розповіла, як стала свідком масованого обстрілу Покровська в Донецькій області під час знімання репортажу в місцевому парку. За її словами, це була її перша поїздка на передову за останні 7 місяців.

7 січня Фокус із посиланням на адвоката Владислава Косача розповідав, хто з українських чоловіків має право виїхати за кордон під час війни.