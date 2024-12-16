"Дубля не буде": Раміна Есхакзай стала свідком масованого обстрілу Покровська (відео)

Це була перша поїздка журналістки на передову за останні 7 місяців. Раміна Есхакзай стала свідком масованого обстрілу, коли робила сюжет на території місцевого парку Покровська.

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Українська блогерка-інтерв'юерка Раміна Есхакзай під час зйомки репортажу в Покровську потрапила під масований удар ЗС РФ. Ці кадри вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Оператор скинув глянути підводку. Чомусь дивитися ще страшніше, ніж було там. Хоча там було страшно. Добре, що все пройшло добре. Нагадаю, що там живуть люди і наші військові щодня чують ще страшніші звуки і бачать всі жахіття зблизька", — так підписала відео блогерка.

Раміна Есхакзай розповіла, що це була її перша поїздка на передову за останні 7 місяців. За її словами, ворог перебуває за два кілометри від околиць Покровська, а в самому місті без води, тепла та електроенергії проживає близько 11 тисяч людей.

Також вона закликала донатити гроші на РЕБи, дрони, авто.

"Я, коли їхала в Покровськ, віддала би все за потужне авто з РЕБом. Без РЕБа зараз небезпечно. Добре, що у нас був РЕБ і погода зіграла на руку", — додала Есхакзай.

Нагадаємо, 13 грудня військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" розповів, що російським військам залишилося пройти 1,5 кілометра до Покровська. Окупанти розвивають успіх на південь від міста і "дуже сильно натискають". Він також додав, що в місті ліквідували декілька ДРГ.

Пізніше, 14 грудня моніторинговий канал DeepState повідомив, що на Покровському напрямку біля Піщаного відбувся великий зустрічний бій. Силам Оборони України вдалося змусити ворога тікати.