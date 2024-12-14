ЗСУ почали з росіянами бій під Покровськом і змусили окупантів відступити, — DeepState

За даними аналітиків, орієнтовні сили обох сторін у районі населеного пункту Піщане були рівні. Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів і стрілецької зброї, за підсумками якого росіяни відкотилися до посадок біля села Шевченко. Генштаб ЗСУ на момент публікації не коментує можливий успіх на Покровському напрямку.

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На Покровському напрямку біля Піщаного відбувся великий зустрічний бій. Силам Оборони України вдалося змусити ворога тікати. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState.

"За постійними просуваннями ворога, на жаль, може здатися, що не видно зусиль, які робить піхота Сил Оборони щодня. Біля Піщаного росіяни почали просування штурмових груп для захоплення села. Так співпало, що на цей час були заплановані стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко", — йдеться в повідомленні.

Також, на каналі додали, що орієнтовні сили обох сторін були рівні.

Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів і стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка.

Піщане, Покровський напрямок

Крім того, військовий із позивним "Борошняний" зазначив, що нині розпочався зустрічний бій у районі Шевченка.

"Для того, щоб виправити ситуацію, наше командування перекинуло сильну бригаду, поки що казати не буду, самі з часом здогадаєтеся хто! У повному складі вона задіяна і вже почала атаку для того, щоб вибити гівно з цього села! Вже одразу козаки увірвалися в село, зараз йде сильна заруба! З боку росіян працює авіація, арта і дрони", — заявив він.

"Борошняний" про обстановку на фронті

Нагадаємо, 13 грудня у ЗМІ повідомили, що ЗС РФ намагаються захопити якомога більше територій на сході України до інавгурації Трампа. Так ворог хоче мати вигідні позиції під час імовірних мирних переговорів.

12 грудня в DeepState зазначили, що росіяни хочуть закрити так званий "Успенівський мішок" і замкнути українські підрозділи в оперативному кільці оточення на Курахівському напрямку.