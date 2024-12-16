"Дубля не будет": Рамина Эсхакзай стала свидетелем массированного обстрела Покровска (видео)

Это была первая поездка журналистки на передовую за последние 7 месяцев. Рамина Эсхакзай стала свидетелем массированного обстрела, когда делала сюжет на территории местного парка Покровска.

Related video

Украинский блогер-интервьюер Рамина Эсхакзай во время съемки репортажа в Покровске попала под массированный удар ВС РФ. Эти кадры она выложила на своей странице в Instagram.

"Оператор сбросил глянуть подводку. Почему-то смотреть еще страшнее, чем было там. Хотя там было страшно. Хорошо, что все прошло хорошо. Напомню, что там живут люди и наши военные ежедневно слышат еще более страшные звуки и видят все ужасы вблизи", — так подписала видео блогерша.

Рамина Эсхакзай рассказала, что это была ее первая поездка на передовую за последние 7 месяцев. По ее словам, враг находится в двух километрах от окраин Покровска, а в самом городе без воды, тепла и электроэнергии проживает около 11 тысяч человек.

Также она призвала донатить деньги на РЭБы, дроны, авто.

"Я, когда ехала в Покровск, отдала бы все за мощное авто с РЭБом. Без РЭБа сейчас опасно. Хорошо, что у нас был РЭБ и погода сыграла на руку", — добавила Эсхакзай.

Напомним, 13 декабря военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" рассказал, что российским войскам осталось пройти 1,5 километра до Покровска. Оккупанты развивают успех к югу от города и "очень сильно нажимают". Он также добавил, что в городе ликвидировали несколько ДРГ.

Позже, 14 декабря мониторинговый канал DeepState сообщил, что на Покровском направлении возле Песчаного состоялся большой встречный бой. Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать.