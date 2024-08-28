Против администратора канала "Джокер" Романа Кравца готовят персональные санкции в США, — Мосийчук

Такое обращение готовит компания Philip Morris International.

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Табачная компания Philip Morris International (PMI) готовит официальное обращение через американских конгрессменов к правительству США о наложении персональных санкций на владельца телеграмм-канала "Джокер", "Слуге народа" Романа Кравца и нескольких государственных служащих, политиков и силовиков, "задействованных в схеме по рейдерству компании и системно препятствующих предпринимательской деятельности бизнеса и порочащих многолетнюю репутацию международной компании".

Об этом пишет УНИАН.

"Кто (орфография сохранена. — Ред.) эти служащие и силовики, которые помогают мошеннику зарабатывать деньги, я скоро вам расскажу", — уточнил политик.