Проти адміністратора каналу "Джокер" Романа Кравця готують персональні санкції у США, — Мосійчук

Таке звернення готує компанія Philip Morris International.

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Тютюнова компанія Philip Morris International (PMI) готує офіційне звернення через американських конгресменів до уряду США щодо накладання персональних санкцій на власника телеграм-каналу "Джокер", "Слузі народу" Романа Кравця і декількох державних службовців, політиків та силовиків, "що задіяні у схемі по рейдерству компанії та системно перешкоджають підприємницькій діяльності бізнесу та паплюжать багаторічну репутацію міжнародної компанії".Про це у своєму телеграм-каналі повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Про це пише УНІАН.

"Кто (орфографія збережена. — Ред.) ці службовці та силовики, які допомагають шахраю заробляти гроші, я скоро вам розкажу", — уточнив політик.