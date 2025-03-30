Скандальний Telegram-канал "Джокер" заблоковано: у чому причина

У неділю, 30 березня, стало відомо, що Telegram заблокував канал "Джокер" за поширення особистих даних людей без їхнього дозволу.

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Про це стало відомо із самої мережі Telegram після спроби зайти на канал.

Причиною при спробі відкрити його вказується "поширення особистих даних людей без їхнього дозволу (доксинг)".

"Джокер" — анонімний український телеграм-канал. Канал був відомий провокаційними публікаціями та інсайдами про політику і бізнес, його звинувачували в політичному шантажі, здирництві та пранках над політиками.

Зазначимо, що журналісти hromadske під час розслідування з'ясували, що власником цього каналу є Роман Кравець, а також підтвердили контакти Джокера з Офісом Президента.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що тютюнова компанія Philip Morris International (PMI) готує офіційне звернення через американських конгресменів до уряду США про накладення персональних санкцій на власника телеграм-каналу "Джокер".

Також недовго з'ясувалося, що блогерка Раміна Есхакзай виїжджала за кордон із власником Telegram-каналу "Джокер", який теж критикував блогерку за втечу.