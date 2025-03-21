Перевооружиться вместе с Европой: как Украине найти реальные гарантии безопасности

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Европа готовится к масштабному перевооружению. Что это означает для Украины? Возможность получить реальные гарантии безопасности: больше оружия и экономический рост, который обеспечивает его покупку и производство.

Украина имеет ресурсы и технологии, которые Европе очень нужны. Последние три года войны позволили нашим частным оборонным компаниям развить критически важные направления:

автономные системы (наземные, морские, воздушные);

средства радиоэлектронной борьбы;

программное обеспечение для армии, с проверенной устойчивостью к атакам;

интеграция различных технологий в единую систему управления боем;

быстрые и эффективные ремонты рядом с линией фронта;

противодроновые системы (кинетические и электронные);

тактическая медицина и протезирование.

Однако, чтобы стать частью ReArm Europe в реальности, еще предстоит много работы. Чтобы получить доступ к европейским контрактам, нам нужно стать частью их производственных цепочек. Большинство современной военной техники состоит из большого количества деталей, часть из которых Европа больше не может производить самостоятельно.

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Поэтому Украина имеет две стратегические возможности:

Встроиться в европейскую оборонную промышленность и цепочки поставок через создание совместных предприятий и проектов. В том числе используя возможности быстрого масштабирования и привлечения инженеров. И — главное — опыт частных компаний, которые впечатляюще масштабировались Использовать возможности, которые дает источник анализа и исследований работы современного оружия в условиях реальной войны.

Ни одна из европейских армий не готовилась к войне, которая продлится несколько лет. Они оперировали сценариями коротких конфликтов, которые либо быстро заканчиваются дипломатически, либо перерастают в ядерное противостояние.

Зато Украина уже имеет уникальный опыт ведения затяжной войны против равного по силе противника. Это означает, что мы можем помочь Европе понять, как эффективно использовать современное вооружение и какие технологические решения необходимы для будущих конфликтов...

Поиск ответа следует начинать с сотрудничества со всеми стейкхолдерами: от правительственных учреждений до промышленных ассоциаций и конкретных компаний, именно поэтому с диалога с игроками рынка необходимо начинать работу.

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