Перевооружим Европу: в ЕС представили план на 800 млрд евро по укреплению европейской обороны

Программа состоит из пяти ключевых пунктов, предусматривающих, в том числе, непосредственную поддержку Украины. Согласно плану увеличение оборонных расходов в ЕС составит более чем в полтора раза.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила план по усилению оборонных расходов ЕС, состоящих из пяти пунктов. Инициатива предусматривает мобилизацию около 800 млрд евро и усиление поддержки Украины.

План Rearm Europe (Перевооружим Европу) — амбициозный проект, направленный на поддержку стран-членов ЕС в их оборонных усилиях, обеспечивая при этом немедленную помощь Украине. Он предлагает предоставить странам-участницам больше бюджетной гибкости, чтобы они могли делать значительные инвестиции в свой оборонный потенциал, не рискуя получить финансовые санкции.

"Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова существенно увеличить расходы на оборону, как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины, а также для решения долгосрочной потребности взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ключевые направления плана

Увеличение национальных оборонных расходов

Евросоюз намерен создать условия для роста национальных оборонных бюджетов стран-участниц. Для этого предполагается временно активировать механизм исключения из Пакта стабильности и роста. Это позволит государствам-членам инвестировать больше средств в оборонную сферу, не нарушая фискальную дисциплину. Ожидается, что увеличение оборонных расходов на 1,5% ВВП в среднем по странам ЕС обеспечит до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Создание специального оборонного фонда

Планируется запустить новый финансовый инструмент, который предоставит 150 млрд евро в виде займов странам ЕС для инвестиций в оборонную промышленность.

Эти средства пойдут на закупку вооружения, включая системы ПВО/ПРО, артиллерию, ракеты, боеприпасы, беспилотники и средства борьбы с ними, что в свою очередь позволит усилить поддержку Украины.

Использование бюджета ЕС

Евросоюз готов предоставить дополнительные стимулы для стран-участниц, позволяя им использовать программы политики сплоченности для финансирования оборонных нужд.

Привлечение частного капитала

ЕС намерен активнее задействовать механизмы частных инвестиций, ускоряя создание Союза сбережений и инвестиций.

Включение в инициативу Европейского инвестиционного банка

Предполагается задействовать возможности Европейского инвестиционного банка для финансирования оборонных проектов.

Таким образом, план "Перевооружим Европу" предусматривает непосредственную поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Комментарии экспертов

Комментируя инициативу обозреватели Defense Express отметили, что суммарные оборонные расходы всех стран ЕС в 2024 году составляют 326 млрд евро. Таким образом, даже если 800 млрд евро запланированы на четыре года, это означает увеличение оборонных расходов более чем в 1,5 раза.

Вместе с тем существует нюанс, который заключается в том, что между выделением средств и их преобразованием в реальное вооружение проходит значительный промежуток времени.

"В частности, запуск любого нового производства – это 1,5-2 года. В то же время, часть инициативы ЕС связана именно с краткосрочными решениями кредитования совместных закупок, в том числе и в интересах Украины", — подчеркнули аналитики.

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