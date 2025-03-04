Переозброїмо Європу: в ЄС представили план на 800 млрд євро зі зміцнення європейської оборони

Програма складається з п'яти ключових пунктів, що передбачають, зокрема, безпосередню підтримку України. Згідно з планом збільшення оборонних витрат у ЄС становитиме більш ніж у півтора раза.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня презентувала план з посилення оборонних видатків ЄС, що складається з п'яти пунктів. Ініціатива передбачає мобілізацію близько 800 млрд євро та посилення підтримки України.

План Rearm Europe (Переозброїмо Європу) — амбітний проєкт, спрямований на підтримку країн-членів ЄС у їхніх оборонних зусиллях, забезпечуючи при цьому негайну допомогу Україні. Він пропонує надати країнам-учасницям більше бюджетної гнучкості, щоб вони могли робити значні інвестиції у свій оборонний потенціал, не ризикуючи отримати фінансові санкції.

"Ми живемо в епоху переозброєння. І Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону, як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Ключові напрямки плану

Збільшення національних оборонних витрат

Євросоюз має намір створити умови для зростання національних оборонних бюджетів країн-учасниць. Для цього передбачається тимчасово активувати механізм виключення з Пакту стабільності та зростання. Це дасть змогу державам-членам інвестувати більше коштів в оборонну сферу, не порушуючи фіскальної дисципліни. Очікується, що збільшення оборонних витрат на 1,5% ВВП у середньому по країнах ЄС забезпечить до 650 млрд євро протягом чотирьох років.

Створення спеціального оборонного фонду

Планується запустити новий фінансовий інструмент, який надасть 150 млрд євро у вигляді позик країнам ЄС для інвестицій в оборонну промисловість.

Ці кошти підуть на закупівлю озброєння, включно із системами ППО/ПРО, артилерією, ракетами, боєприпасами, безпілотниками та засобами боротьби з ними, що зі свого боку дасть змогу посилити підтримку України.

Використання бюджету ЄС

Євросоюз готовий надати додаткові стимули для країн-учасниць, дозволяючи їм використовувати програми політики згуртованості для фінансування оборонних потреб.

Залучення приватного капіталу

ЄС має намір активніше залучати механізми приватних інвестицій, прискорюючи створення Союзу заощаджень та інвестицій.

Включення до ініціативи Європейського інвестиційного банку

Передбачається залучити можливості Європейського інвестиційного банку для фінансування оборонних проєктів.

Таким чином, план "Переозброїмо Європу" передбачає безпосередню підтримку України в її боротьбі з російською агресією.

Коментарі експертів

Коментуючи ініціативу, оглядачі Defense Express зазначили, що сумарні оборонні витрати всіх країн ЄС у 2024 році становлять 326 млрд євро. Таким чином, навіть якщо 800 млрд євро заплановано на чотири роки, це означає збільшення оборонних видатків більш ніж у 1,5 раза.

Водночас існує нюанс, який полягає в тому, що між виділенням коштів та їхнім перетворенням на реальне озброєння минає значний проміжок часу.

"Зокрема, запуск будь-якого нового виробництва — це 1,5-2 роки. Водночас частина ініціативи ЄС пов'язана саме з короткостроковими рішеннями кредитування спільних закупівель, зокрема і в інтересах України", — підкреслили аналітики.

Раніше ми опублікували думки експертів щодо критичності ситуації з припиненням військової допомоги Україні з боку США. Фокус з'ясовував, як насправді вплине на фронт пауза у військовій підтримці Штатів і чи готові європейські партнери замінити американців у цьому питанні.