Бьют по интернету и по мозгам: в чем смысл новой тактики ракетных ударов РФ

Российских корректировщиков сейчас интересуют не фотографии прилетов, а наша реакция на них. Потому что выбор цели сейчас — это и выбор нарратива.

Почему? Давайте вернемся к главной задаче РФ — заставить Украину капитулировать.

Россия не может разрушить Киев и заставить киевлян уехать. Пробовала, но не смогла — город продолжал функционировать даже с выведенным из строя отоплением. Затем сожгли склады, торговые центры, логистические объекты — Киев живет и работает. Фронт победы не дает, а "переговоры", которые нам предлагают, — это не переговоры, а принуждение к капитуляции на российских условиях. Следовательно, нужно найти то, что заставит Киев на них согласиться.

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Каждая волна ударов — это их гипотеза о том, на чем держится город. Без энергетики вывезли. Без складов как-то вывозим. Без дата-центров — посмотрим. Думаю, вывезем: сети связи уязвимы, но очень децентрализованы.

Главное, на мой взгляд, — сочетание ударов с информационной машиной, которая переформулирует каждый обстрел из "Россия бьет" во "власть не защитила, власть не договорилась, власть ворует".

Цель — разрыв между обществом и властью и раскол в элитах: бизнес, чьи активы сгорают, IT-специалисты, которые уезжают, политики, которые видят, что "договориться на любых условиях" становится популярнее, чем сопротивление.

Есть и второй адресат — Запад. Каждый удар — это расчет: восстановление, финансирование, стабилизация. Россия демонстрирует западным столицам, что Украину невозможно стабилизировать без согласия Москвы и что цена поддержания стабильности будет расти без предела. Усталость Запада — не побочный эффект, а цель. Послание простое: заставьте Киев принять наши условия, и это закончится.

Поэтому сегодня выбор цели — это одновременно выбор нарратива. А проверить, работает ли нарратив, можно лишь одним способом: посмотреть, что мы пишем. Наша эмоция — это их оценка результата.

Это не призыв молчать или делать вид, что всё в порядке. Спрашивать о резервировании, о защите, об эффективности нужно.

Но между "власть должна обеспечить устойчивость сети" и "власти не существует" пролегает та самая грань, которую российская пропагандистская машина ежедневно пытается стереть.

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