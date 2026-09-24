Интернет-блэкаут в Украине: способна ли Россия "отключить" связь ударами по дата-центрам

Ракетный удар по дата-центру может лишить связи тысячи людей, но "отключить" весь украинский интернет России будет значительно сложнее. После новых атак провайдеры уже распределяют оборудование, однако у сетей остается другая критическая зависимость — электроснабжение. Фокус выяснил, где на самом деле находится слабое место украинского интернета, возможен ли масштабный блэкаут и почему следствием ударов может стать еще и подорожание услуг.

Россия всё чаще наносит удары по дата-центрам и узлам связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без интернета. Компания заявила, что перенесет ядро сети на другую локацию. Как писал Фокус, атака затронула также MiroHost и Cityhost: украинский дата-центр, где были размещены мощности MiroHost, уничтожен, а Cityhost потерял часть оборудования и начал развертывать резервные копии на серверах за рубежом.

Это уже не первый подобный случай. Накануне, 23 сентября, из-за повреждений дата-центров часть абонентов в Киеве осталась без интернета, а провайдеры "Паутина" и UTELS проводили аварийно-восстановительные работы. Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков предупреждал, что Россия уже несколько недель системно атакует дата-центры и узлы связи.

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Фокус поговорил с народным депутатом, председателем подкомитета Верховной Рады по вопросам безопасности в киберпространстве и правительственной связи Александром Федиенко и телеком-экспертом Романом Химичем, чтобы выяснить, способна ли РФ лишать связи целые города или регионы, насколько украинский интернет децентрализован и что произойдет, если удары по дата-центрам будут сочетаться с атаками на энергетику.

Можно ли одним ударом лишить регион доступа к интернету

По словам Федиенко, главная особенность украинской телекоммуникационной системы — большое количество независимых операторов и провайдеров. Именно это делает сеть более устойчивой к попыткам одновременно "отключить" интернет по всей стране.

"У нас огромное количество интернет-провайдеров. То есть фактически мы уже децентрализованы с точки зрения использования интернета. Здесь вопрос в другом. Например, всех 3000 операторов одновременно отключить невозможно. Конечно, некоторые операторы могут отключаться, а некоторые будут оставаться", — объясняет Фокусу Федиенко.

По его словам, крупный бизнес и государственные структуры уже давно сотрудничают с несколькими операторами одновременно, чтобы потеря одного канала не приводила к полной остановке работы.

"В сфере бизнеса уже давно существует 2–3 оператора связи. То же самое и в государстве", — говорит он.

Федиенко подчеркивает, что сценарий, при котором интернет массово и надолго исчезнет по всей стране, он не считает реалистичным.

"С точки зрения критичности я не думаю, что сразу всё может остановиться", — отмечает депутат.

"Коллапса не будет": от чего на самом деле зависит интернет

Телеком-эксперт Роман Химич также считает, что полностью разрушить украинские сети физическими ударами практически невозможно.

"Полностью разрушить сети вряд ли возможно. Существенно ухудшить качество и доступность услуг — да. Особенно если врагу удастся вывести из строя электросети", — говорит Химич Фокусу.

По словам эксперта, коллапса не будет ни при каких обстоятельствах. Хотя качество услуг, повторим, может значительно ухудшиться. Пока есть электроснабжение.

То есть речь идет не о полном исчезновении интернета в стране, а о резком ухудшении качества и доступности связи. При этом ключевым условием для работы сетей остается стабильное электроснабжение: серверы, коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции и другое оборудование нуждаются в питании, а резервные батареи и генераторы имеют ограниченное время работы.

Поэтому наиболее опасным может оказаться не единичный удар по одному дата-центру, а комбинированный сценарий, при котором одновременно повреждаются телекоммуникационные узлы и энергетическая инфраструктура.

Операторы уже начали распределять оборудование

После первых атак на дата-центры провайдеры начали пересматривать принципы размещения оборудования и более активно распределять его между различными площадками.

"После того, как произошли первые обстрелы поставщиков, уже начали работать над распределением оборудования, которое находилось в этих дата-центрах, чтобы свести к минимуму любые простои и так далее", — говорит Федиенко.

По его мнению, атаки могут иметь для России и обратный эффект: операторы будут всё реже публично раскрывать информацию о местоположении своей инфраструктуры и переносить оборудование на закрытые резервные площадки.

"Оператор сам выбирает, как ему защищаться. И все это превращается в закрытые площадки. То есть, по сути, мне кажется, что россияне сами себе наделали неприятностей, потому что, атаковав дата-центры, они сейчас подтолкнули операторов связи к тому, чтобы те спрятали свое оборудование в неизвестном направлении, на неизвестных площадках. И никто об этом никому не будет знать. Ни государство, ни кто-либо другой", — говорит народный депутат.

Эта тенденция уже прослеживается на практике. После атаки 24 сентября Etherlink сообщил, что из-за повреждения основного узла перенесет ядро сети в другое место.

Может ли Россия систематически "отключать" Интернет?

Федиенко не берется прогнозировать, попытается ли РФ применить атаки на телекоммуникационную инфраструктуру в качестве отдельной системной тактики после многомесячных ударов по энергетике.

В то же время депутат скептически оценивает эффективность именно физических ударов по телекоммуникационной инфраструктуре.

"Это вообще пустая трата денег. Почему пустая трата? Потому что, когда речь идет о доме, его, конечно, восстановить будет сложно, но это займет много времени. А когда мы говорим об энергетической, газовой или телекоммуникационной инфраструктуре, это вопрос только денег, вопрос времени", — объясняет Федиенко.

По его словам, после одного из ударов российские ресурсы уже заявляли о приостановке работы двух операторов в Киеве, но к вечеру их работу удалось восстановить.

"Вчера россияне там хвастались, что им всё-таки удалось остановить работу двух операторов в Киеве. Но уже к 19 часам все работали. Я думаю, что они потратили миллионы долларов на эту атаку", — говорит он.

Поскольку полностью вывести из строя украинский интернет исключительно с помощью физических ударов сложно, Россия может пытаться усилить их эффект другими способами.

Федиенко отмечает, что телекоммуникационную инфраструктуру можно атаковать не только ракетами или дронами.

"Я думаю, что атаки на такую инфраструктуру могут осуществляться и с помощью кибератак", — отмечает он.

Дата-центр ещё не означает критически важную инфраструктуру

Отдельная проблема — юридический статус телекоммуникационных объектов.

Федиенко поясняет, что понятия "предприятие жизненно важной важности" и "объект критической инфраструктуры" — не одно и то же.

"Критическую инфраструктуру должен признать владелец. То есть владелец предприятия должен признать, что его инфраструктура является критической. Тогда на неё распространяется государственное регулирование, государственные правила и так далее. А у нас операторы связи, телекоммуникаций, по-современному это операторы электронных коммуникаций. Они не являются критической инфраструктурой. Это критически важное предприятие, но это разные вещи", — говорит он.

Эта разница имеет практическое значение: государственные требования к защите, резервированию и регулированию зависят именно от официального статуса объекта.

Подорожает ли интернет

Кроме того, Фокус спросил Федиенко, могут ли провайдеры воспользоваться нынешней ситуацией для повышения тарифов.

По его мнению, вопрос о подорожании интернета назрел уже давно и связан не только с недавними атаками.

"Я думаю, что они должны были это сделать уже давно. Потому что, честно говоря, в нашем обществе считается, что интернет должен быть бесплатным. Но у нас один из самых качественных фиксированных интернетов по сравнению с европейским сообществом. И мне кажется, что операторы будут вынуждены повысить стоимость услуг", — говорит народный депутат.

Причины он называет исключительно экономическими.

"Почему? Потому что подорожала электроэнергия. Они восстанавливают свои сети. Они тратят средства на сотрудников. Понимаете? Это же бизнес", — объясняет депутат.

По его мнению, проблема заключается не только в возможном росте цен, но и в демпинге на рынке.

"Наоборот, есть такие регулирующие органы, которые вообще должны заниматься теми, кто занимается демпингом, снижает цены, занижает стоимость, из-за чего бюджет недополучает деньги. Понятно? Речь ведь идет не просто об увеличении тарифов и большем поступлении средств в бюджет", — говорит Федиенко.

Без интернета не оставят, но связь может ухудшиться

Эксперты считают маловероятным, что интернет в Украине можно полностью "отключить" серией ударов по нескольким дата-центрам. Украинская сеть остается децентрализованной, у операторов есть резервные каналы, и они уже более активно распределяют оборудование между различными площадками.

Однако главный риск — не общенациональный коллапс, а локальные и межрегиональные перебои, снижение качества связи и более длительные аварийные работы. Особенно если удары по дата-центрам и узлам связи будут сочетаться с масштабным повреждением электросетей.

И именно эта новая реальность может ударить по пользователям не только перебоями, но и ценой: дополнительные расходы операторов на резервирование, восстановление и перенос оборудования, как предупреждает Федиенко, в конечном итоге могут отразиться на тарифах.

Напомним, 17 сентября российский удар по Киевской области вновь затронул телекоммуникационную компанию "Киевстар", которая обслуживает около 22 млн абонентов. Тогда рассказывали о последствиях атаки для жителей столицы и области.

Кроме того, ранее армия РФ обстреляла здание "Киевстар". Компания рассказала Фокусу о последствиях удара.