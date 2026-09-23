В Киеве перебои с итернетом после обстрела: повреждены дата-центры двух провайдеров

Часть абонентов в Киеве осталась без интернета из-за повреждения дата-центров. Провайдеры "Паутина" и UTELS сообщили, что аварийные бригады уже восстанавливают оборудование и сеть.

В Киеве у части пользователей пропал интернет после повреждения дата-центров. О масштабной аварии сообщили провайдеры "Паутина" и UTELS. Их аварийные бригады уже работают на месте и восстанавливают оборудование и сеть.

Компания "Паутина" сообщила в своём Telegram-канале, что один из дата-центров пострадал в результате вражеского обстрела, поэтому часть абонентов в настоящее время может оставаться без связи:

"У нас произошла крупная авария. В результате вражеского обстрела был повреждён один из дата-центров, из-за чего часть наших абонентов в настоящее время может оставаться без связи. Наши специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь как можно скорее. Просим вас немного терпения и благодарим за понимание. Мы на связи и сообщим дополнительно, как только у нас появится новая информация".

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Точных сроков восстановления провайдеры пока не называют и обещают сообщить, как только появится новая информация.

Напомним, 17 сентября российский удар по Киевской области вновь затронул телекоммуникационную компанию "Киевстар", которая обслуживает около 22 млн абонентов. Тогда рассказывали о последствиях атаки для жителей столицы и области.

Кроме того, ранее армия РФ обстреляла здание "Киевстар". Компания рассказала Фокусу о последствиях обстрела.