РФ попала по оборудованию "Киевстар": какие последствия нового удара

17 сентября из-за российских обстрелов вновь пострадала телекоммуникационная компания "Киевстар", обслуживающая около 22 млн абонентов. Удар произошел в Киевской области. Что известно о последствиях атак для компании для жителей столицы и области?

Информация о последствиях очередного удара РФ днём 17 сентября появилась на странице компании "Киевстар" в Facebook. Указано, что в результате российского обстрела в Киевской области было повреждено здание с оборудованием. Отмечается, что сотрудники не пострадали и связь не нарушена.

В Киеве и Киевской области с полуночи 17 сентября около семи раз раздался сигнал воздушной тревоги: ночью было предупреждение об угрозе баллистических ракет и реактивных дронов РФ, утром до полудня — о налете БПЛА. Компания не уточнила, когда именно здание с оборудованием пострадало от российского обстрела.

Обстрел Киева — удар РФ по "Киевстар" 17 сентября Фото: Скриншот

Под постом компании появился ряд сочувственных комментариев, в том числе от сети NOVUS, которая также подвергалась российскому обстрелу.

Обстрел Киева — комментарии об ударе РФ по "Киевстар" 17 сентября Фото: Скриншот

ГСЧС и "Киевстар" пока не публиковали фото- или видеоматериалы с места удара ВС РФ в Киевской области 17 сентября.

Предыдущий случай, когда РФ нанесла удар по зданию "Киевстара", произошел 11 сентября: люди и связь не пострадали.

Обстрел Киева — что известно об ударе РФ 17 сентября

Военная администрация столицы и столичного региона, а также Военно-воздушные силы и местные группы в соцсетях сообщали о ходе обстрела Киева и области. Киевская ОГА около 9:48 сообщила о работе средств ПВО, а киевские группы в соцсетях — о столбе дыма посреди города между многоэтажками. Тем временем появилось заявление главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, который написал об утренней атаке дронов РФ в Броварском районе. Также указано, что на месте удара поврежден склад и начался пожар, который тушат спасатели.

"Погибших и пострадавших нет. Информация о масштабах повреждений уточняется", — написал чиновник.

Кроме того, Ткаченко сообщил о ночном налете со стороны РФ, в ходе которого по украинцам летели дроны и ракеты. Угроза нависла над четырьмя районами Киевской области — Обуховским, Броварским, Фастовским и Бучанским.

"Всего повреждено 33 объекта. Больше всего — в Броварском районе — 14, и в Фастовском — 10. К счастью, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении главы ОВА.

В то же время мониторинг воздуха выявил ухудшение ситуации в Броварском районе, сообщила военная администрация утром 17 сентября. Выяснилось, что основное загрязнение вызвано мелкодисперсной пылью (а не продуктами сгорания).

Отметим, что утром 17 сентября Фокус писал о последствиях ночного обстрела Киева и Украины. Согласно данным Воздушных сил, россияне запустили неуказанное количество ракет "Оникс" и "Искандер-М"/С-400/KN-23, четыре ракеты "Калибр", 10 "Бандеролей"/"Дань-Т", 157 дронов различных типов (половина — реактивные). Основные направления атаки — Киевская, Одесская и Запорожская области. Итоги работы ПВО — сбито семь из 10 "Бандеролей" (эффективность 70%) и 124 из 157 БПЛА (80%). Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадали 20 человек, произошли пожары и разрушения, под удар попал "Киевводоканал".

Напоминаем, что вечером 16 сентября стало известно о нанесении РФ удара по складу реквизита студии "Квартал-95": ГСЧС показала последствия пожара.