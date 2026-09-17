Россияне атаковали "Киевводоканал", есть проблемы с водой: в столице есть пострадавшие

В результате российского нападения на Киев пострадали 16 человек. Среди них — двое детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 8:04 17 сентября он уточнил, что среди пострадавших двое детей.

Ранее Кличко сообщил о 12 пострадавших, среди которых были дети 10 и 12 лет. Девять раненых на тот момент находились в больницах.

В Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Повреждены офисное здание и жилые дома; кроме того, обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. В Соломенском районе, по предварительной информации, разрушено складское здание.

После атаки в нескольких районах столицы снизилось давление в водопроводе. Специалисты работали над его восстановлением.

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Экстренные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях атаки уточняется.

"Киевводоканал" сообщил, что из-за обстрелов водоснабжение было частично приостановлено на левом берегу, а в некоторых районах правого берега снизили давление. Специалисты оперативно восстановили работу объектов.

В настоящее время водоснабжение Киева осуществляется в полном объеме. Все объекты "Киевводоканала" работают в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "Циркон". В столице были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности офисных, жилых и складских зданий.

Кроме того, в ночь на 17 сентября российские войска подвергли Одессу массированному обстрелу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Один из них попал в жилой многоэтажный дом. Сначала сообщалось о трёх пострадавших, в числе которых был ребёнок. На месте работали оперативные и коммунальные службы.

В ту же ночь РФ нанесла удар по Украине баллистическими ракетами с нескольких направлений. Также сообщалось о пусках гиперзвуковых ракет "Циркон" и взлете истребителя МиГ-31К. Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Накануне, 16 сентября, российские войска уничтожили склад Фонда Елены Зеленской в Киеве, где хранилась гуманитарная помощь.

Кроме того, 16 сентября российский дрон уничтожил в столице склад с реквизитом студии "Квартал 95".