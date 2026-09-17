Росіяни атакували "Київводоканал", є проблеми з водою: у столиці є постраждалі

Унаслідок російської атаки на Київ постраждали 16 людей. Серед них — двоє дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на 8:04 17 вересня він уточнив, що серед постраждалих двоє дітей.

Раніше Кличко повідомляв про 12 постраждалих, серед яких були діти 10 та 12 років. Дев’ять поранених на той момент перебували в лікарнях.

У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджені офісна будівля та житлові будинки, також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС.

У Святошинському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля.

Після атаки в кількох районах столиці знизився тиск подачі води. Фахівці працювали над його відновленням.

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Екстрені служби продовжують працювати на місцях, інформація про наслідки атаки уточнюється.

“Київводоканал” повідомив, що через обстріли водопостачання частково призупиняли на лівому березі та знижували тиск у деяких районах правого берега. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів.

Наразі водопостачання Києва здійснюється в повному обсязі. Усі об’єкти “Київводоканалу” працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські війська атакували Київ балістичними та гіперзвуковими ракетами типу “Циркон”. У столиці зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісних, житлових і складських будівель.

Також у ніч на 17 вересня російські війська масовано атакували Одесу баражуючими боєприпасами типу “Бандероль”. Один із них влучив у житлову багатоповерхівку. Спочатку було відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина. На місці працювали оперативні та комунальні служби.

Тієї ж ночі РФ завдала удару по Україні балістичними ракетами з кількох напрямків. Також повідомлялося про пуски гіперзвукових ракет “Циркон” і зліт винищувача МіГ-31К. Через ракетну загрозу повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Напередодні, 16 вересня, російські війська знищили склад Фундації Олени Зеленської в Києві, де зберігалася гуманітарна допомога.

Також 16 вересня російський дрон знищив у столиці склад із реквізитом студії “Квартал 95”.