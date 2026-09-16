РФ знищила склад з реквізитом студії "Квартал 95" (фото)

У Києві сталось влучання реактивного дрона РФ по складу реквізиту студії "Квартал-95". Приміщення повністю вигоріло, знищено багато костюмів, декорацій, речей, які використовуйсь під час шоу різних років.

Удар російських дронів стався вдень 16 вересня. На фото ДСНС — вогонь, який охопив склад "Квартал-95", та спалені рештки костюмів. На сторінці Facebook вказано, що студія втратила реквізит, який збирався протягом 20 років роботи. Пожежа знищила багато речей, але люди не постраждали.

"Внаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит нашої студії. Найважливіше — ніхто з людей не постраждав. На місці працюють підрозділи ДСНС. Дякуємо рятувальникам за оперативність, відвагу та професіоналізм", — ідеться у дописі, який з'явився у мережі о 15:59.

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Обстріл Києва — повідомлення про влучання у склад "Квартал-95" 16 вересня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі удару РФ по складу "Квартал-96" 16 вересня

На сторінці Facebook ДСНС вказано, що пожежа, внаслідок якої згорів склад реквізиту "Кварталу-95", був розташований у Святошинському районі. Рятувальники о 13:42 повідомили, що внаслідок влучання дрона РФ одна людина постраждала. Також вказано, що спершу загорілось складське приміщення, а потім вогонь перекинувся на сусідні споруди.

Обстріл Києва — пожежа на складі "Квартал-95" 16 вересня Фото: ДСНС

Обстріл Києва — руйнування на складі "Квартал-95" 16 вересня Фото: ДСНС

Міський голова Києва Віталій Кличко інформував про результати удару РФ 16 вересня. О 8:18 мер написав, що загорілось приміщення у Святошинському районі: пожежа почалась через "падіння уламків БпЛА". Тим часом Повітряні сили ЗСУ вночі та зранку інформували про наліт дронів різних типів на Київ та інші регіони України. У столиці "жовтий" сигнал тривоги вмикали двічі з 5:04 по 7:36. Публікували попередження, що близько 4:56 реактивний дрон РФ перебував у районі Боярки/Чабани, о 5:03 — він вже був над Києвом. О 6:07 — інформація про ще один реактивний безпілотник, який залетів з боку Чернігова, а о 6:52 — ще один (або той самий) з боку Коцюбинського. Станом на 8 год 16 вересня результати роботи ППО — збили близько 60 дронів РФ з 80 (орієнтовна ефективність ППО — 75%).

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