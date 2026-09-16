Россия уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95" (фото)

В Киеве произошел обстрел реактивным дроном РФ склада реквизита студии "Квартал-95". Помещение полностью сгорело, уничтожено множество костюмов, декораций и предметов, которые использовались во время шоу в разные годы.

Удар российских дронов произошёл днём 16 сентября. На фото ГСЧС — огонь, охвативший склад "Квартал-95", и сгоревшие остатки костюмов. На странице в Facebook указано, что студия потеряла реквизит, который собирался на протяжении 20 лет работы. Пожар уничтожил много вещей, но люди не пострадали.

"В результате очередной атаки российских беспилотников было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии. Самое главное — никто из людей не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС. Благодарим спасателей за оперативность, отвагу и профессионализм", — говорится в сообщении, которое появилось в сети в 15:59.

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Обстрел Киева — сообщение о попадании в склад "Квартал-95" 16 сентября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности удара РФ по складу "Квартал-96" 16 сентября

На странице ГСЧС в Facebook указано, что пожар, в результате которого сгорел склад реквизита "Квартала-95", произошёл в Святошинском районе. Спасатели в 13:42 сообщили, что в результате попадания дрона РФ один человек пострадал. Также указано, что сначала загорелось складское помещение, а затем огонь перекинулся на соседние постройки.

Обстрел Киева — пожар на складе "Квартал-95" 16 сентября Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — разрушения на складе "Квартал-95" 16 сентября Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о результатах удара РФ 16 сентября. В 8:18 мэр написал, что в Святошинском районе загорелось здание: пожар начался из-за "падения обломков БПЛА". Тем временем Воздушные силы ВСУ ночью и утром сообщали о налете дронов различных типов на Киев и другие регионы Украины. В столице "желтый" сигнал тревоги включали дважды с 5:04 до 7:36. Опубликовали предупреждение, что около 4:56 реактивный дрон РФ находился в районе Боярки/Чабаны, в 5:03 — он уже был над Киевом. В 6:07 — информация об ещё одном реактивном беспилотнике, который залетел со стороны Чернигова, а в 6:52 — ещё один (или тот же) со стороны Коцюбинского. По состоянию на 8 часов 16 сентября результаты работы ПВО — сбито около 60 дронов РФ из 80 (ориентировочная эффективность ПВО — 75%).

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