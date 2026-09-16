Знищили склад із гуманітарною допомогою: ЗС РФ атакували Фундацію Олени Зеленської

У Фундації Олени Зеленської повідомили, що росіяни знищили склад у Києві вранці 16 вересня. Він згорів вщент.

"Сьогодні вранці внаслідок російської атаки був повністю знищений наш склад в Києві…Найважливіше — ніхто з людей не постраждав", — повідомили у пості в соцмережах.

На складі зберігалася гуманітарна допомога

На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб.

Повідомляється, що серед знищеного — генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України.

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Склад згорів вщент Фото: Instagram/Олена Зеленська На складі зберігалася гуманітарна допомога Фото: Instagram/Олена Зеленська

"Розуміємо, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося. Перепрошуємо тих, хто на неї чекає. Наша команда вже перебудовує логістику та працює над тим, щоб якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена. Працюємо далі", — сказано у пості.

Нагадаємо, у Києві сталось влучання реактивного дрона РФ по складу реквізиту студії "Квартал-95". Приміщення повністю вигоріло, знищено багато костюмів, декорацій, речей, які використовуйсь під час шоу різних років.

Також росіяни атакували пасажирський потяг №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню всіх пасажирів і працівників евакуювали.