Уничтожили склад с гуманитарной помощью: ВС РФ атаковали Фундацию Елены Зеленской

В Фундации Елены Зеленской сообщили, что россияне уничтожили склад в Киеве утром 16 сентября. Он сгорел дотла.

"Сегодня утром в результате российской атаки был полностью уничтожен наш склад в Киеве… Самое главное — никто из людей не пострадал", — сообщили в посте в соцсетях.

На складе хранилась гуманитарная помощь

На складе хранилась гуманитарная помощь, которую Фундация закупала и получала от партнеров для последующей передачи детям, семьям и учреждениям в различных регионах Украины в соответствии с их потребностями.

Сообщается, что среди уничтоженного — генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и многое другое. Вся эта помощь имела конкретное назначение: поддержать обучение детей, работу учебных заведений и больниц, помочь семьям в разных регионах Украины.

Видео дня

Склад сгорел дотла Фото: Instagram/Елена Зеленская На складе хранилась гуманитарная помощь Фото: Instagram/Елена Зеленская

"Мы понимаем, что из-за уничтожения склада часть помощи может быть доставлена позже, чем планировалось. Приносим извинения тем, кто её ждёт. Наша команда уже перестраивает логистику и работает над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить необходимой помощью тех, для кого она была предназначена. Продолжаем работать", — говорится в посте.

Напомним, в Киеве произошло попадание реактивного дрона РФ по складу реквизита студии "Квартал-95". Помещение полностью сгорело, уничтожено множество костюмов, декораций и предметов, которые использовались во время шоу в разные годы.

Кроме того, россияне атаковали пассажирский поезд № 122 "Киев — Николаев". Благодаря своевременному предупреждению всех пассажиров и сотрудников удалось эвакуировать.