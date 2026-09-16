Россия атаковала поезд "Киев — Николаев": пассажиров эвакуировали (видео)

Российские войска атаковали пассажирский поезд № 122 "Киев — Николаев". Благодаря своевременному предупреждению всех пассажиров и сотрудников удалось эвакуировать.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Там отметили, что мониторинговая группа заблаговременно предупредила об угрозе, после чего локомотивная и поездная бригады вместе с пассажирами покинули поезд.

"Все цели — это самое главное", — сообщили в "Укрзалізниці".

В компании поблагодарили коллег за четкую и слаженную работу. Для пассажиров "Укрзалізниця" совместно с Николаевской областной государственной администрацией организует автобусные трансферы.

Напомним, 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив поезда "Киев — Варшава" на Волыни, примерно в двух километрах от польской границы. В этот момент в поезде находились европейские политики, дипломаты и чиновники, в том числе Борис Джонсон и советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Сауттер. Никто не пострадал.

Видео дня

Кроме того, 12 сентября российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Киевской и Волынской областях. Удары были зафиксированы, в частности, в Фастове и Луцке.

Кроме того, "Укрзалізниця" сообщила о нападении российского беспилотника на пассажирский поезд в Волынской области.

8 сентября российские войска атаковали с помощью беспилотников пассажирский поезд "Киев — Сумы" в Сумской области.

Ранее Фокус сообщал, что 27 августа из-за российских атак пассажиров поезда "Днепр — Львов" пришлось эвакуировать более 15 раз.