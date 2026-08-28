"Чтобы не плакать — смеялись": пассажиров поезда "Днепр—Львов" более 15 раз эвакуировали из-за атаки РФ

Из-за массированной длительной атаки со стороны россиян 27 августа пассажиров поезда "Днепр-Львов" эвакуировали более 15 раз. Люди были вынуждены на протяжении всей поездки покидать вагоны.

Пассажирский поезд по маршруту "Днепр—Львов" значительно задержался в пути из-за сложной обстановки с безопасностью и постоянных воздушных тревог. Вместо запланированного прибытия в 13:35 пассажиры находятся в пути уже более 21 часа. Об этом в социальной сети Threads рассказала пользовательница Марина Качинская.

Согласно расписанию, поезд отправляется из Днепра в 22:46. Однако по состоянию на 20:00 он продолжал движение на участке между Житомиром и Винницей. В ходе рейса пассажирам приходилось неоднократно покидать вагоны и укрываться в безопасных местах во время воздушных угроз, сообщила одна из пассажирок.

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"Более 15 эвакуаций. Честно говоря, после десяти мы перестали считать. Зато узнали много нового", — призналась пользовательница.

Пассажирка рассказала об условиях поездки на поезде "Днепр—Львов" 27 августа

По словам женщины, в Киеве пассажиров пересадили на другой поезд, что также было незапланированным.

Тем не менее, несмотря на сложные условия поездки, пассажирка выразила благодарность "Укрзализныце". По её словам, людей бесплатно кормили, а сотрудники железной дороги были внимательны и старались их развлечь.

"Нас бесплатно накормили. Проводники — вежливые, с чувством юмора, подскажут, помогут. Вагоны — без комментариев. Мы едем в купе "Днепр — Львов", 79-й поезд. Вагоны новенькие, красивые, комфортные. Из Киева — чуть постарше, но тоже классные", — отметила Марина Качинская.

Стоит отметить, что днём 27 августа "Укрзализныця" предупредила о задержке движения поездов на 6–15 часов из-за продолжительной атаки россиян. Отмечалось, что поезд "Сумы–Киев" опоздает на 15 часов, "Харьков-Хелм" — на девять, "Днепр-Мукачево" — на семь, "Днепр-Львов" и "Киев-Запорожье" — на шесть. Кроме того, были четырех-пятичасовые задержки поездов из Кривого Рога, Ужгорода, Одессы, Днепра и т. д.

Кроме того, вечером 27 августа Киевский вокзал был переполнен из-за массовых задержек движения поездов.