Поезда задерживаются на 6-15 часов: какие последствия обстрела для "Укрзалізниці"

Российская воздушная атака, начавшаяся с ракетных ударов и продолжившаяся атаками реактивных дронов, длится около 12 часов, при этом некоторые поезда "Укрзалізниці" задерживаются на 15 часов, сообщили в сети. На Киевском железнодорожном вокзале находятся сотни пассажиров, ожидающих прибытия поездов. Какие последствия длительного обстрела Украины для "Укрзалізниці"?

Около 11 часов 27 августа появились фотографии площади перед Киевским вокзалом с сотнями людей: их опубликовали в местном Telegram-канале. При этом табло "Укрзалізниці" показывало задержку поезда "Киев-Сумы" на 15 часов, другие — отставали от графика на 3-4 или 6-7 часов. Впоследствии информация обновилась, но опоздания не исчезли, как показывала мониторинговая таблица железнодорожников.

Около 13:00 27 августа прогнозировалось, что поезда "Днепр-Хелм" задержится на 7 часов, "Харьков-Перемышль" — на 6 часов, "Одесса-Житомир" и "Черновцы-Харьков" — на четыре. Через полчаса большинство поездов на табло "позеленели" и следовали по расписанию, но задержки сохранялись у поездов №63К, №8Л, №268Л.

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Обстрел Украины — задержки поездов "Укрзалізниці" в Киеве 27 августа Фото: Скриншот

До этого в сети публиковали информацию о более длительных задержках. В частности, прогнозировали, что поезд "Сумы-Киев" опоздает на 15 часов, "Харьков-Хелм" — на девять, "Днепр-Мукачево" — на семь, "Днепр-Львов" и "Киев-Запорожье" — на шесть. Кроме того, были четырех-пятичасовые задержки поездов из Кривого Рога, Ужгорода, Одессы, Днепра и т. д.

Обстрел Украины — задержки поездов "Укрзалізниці" на 6-7 часов 27 августа Фото: Telegram

Обстрел Украины — задержки поездов "Укрзалізниці" на 15 часов 27 августа Фото: Telegram

На сайтах "Укрзалізниці" пока не публиковались комментарии относительно задержек поездов в связи с продолжительным обстрелом Украины 27 августа.

Обстрел Украины — подробности удара РФ 27 августа

Отметим, что обстрел Украины 27 августа начался с ночного комбинированного ракетно-дронового удара, который произошел около 2–3 часов ночи. Взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Утром стало известно о разрушениях в регионах, попавших под удар РФ, и о нескольких раненых: погибших не было. Между тем Воздушные силы сообщили о том, что россияне применили неуказанное количество баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (сбили семь), три "Оникса" (сбили два), более 250 дронов (из них треть — реактивные), а также были ракеты "Бандероль" (три сбиты).

Около 8 часов атака РФ продолжилась, и теперь россияне запускали реактивные дроны, которые волна за волной наваливались на Киев. В КМВА сообщили о падении обломков в Печерском районе (возник пожар возле спортивного комплекса) и в Голосеевском районе (загорелись машины, один человек ранен). Воздушное командование сообщило о десятке беспилотных летательных аппаратов, которые кружили над Киевом и прилегающими районами, приблизившись к Киевскому водохранилищу и Житомирской трассе.

Напоминаем, что 27 августа произошел удар РФ по Харькову: дрон попал в торговый гипермаркет "Эпицентр", есть раненые.