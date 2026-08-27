Россияне атаковали торговый центр в Харькове: есть пострадавшие

Российские военные нанесли удар боевым дроном по торговому центру в Основянском районе Харькова. Удар был нанесен 27 августа.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, враг нанес удар боевым дроном по Основянскому району города.

"Попадание в торговый центр в Основянском районе", — сообщил Терехов.

Мэр отметил, что в настоящее время выясняются подробности нападения.

"Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. Их количество и состояние уточняются", — добавил он через несколько минут.

Напомним, 26 августа российские дроны атаковали Лозовую в Харьковской области. Враг нанес удар по местному бизнес-центру, в результате чего здание загорелось, а люди были вынуждены спасаться через окна. По данным главы Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского, в результате атаки пострадали как минимум десять человек.

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Напомним, 23 августа российские "Шахеды" дважды нанесли удар по электричке "Лозовая — Харьков" на станции Лимановка возле Лозовой. По данным главы Мининфраструктуры Николая Калашника, погибла одна пассажирка, ещё четверо человек получили ранения. После первого удара пассажиров эвакуировали, однако часть людей осталась возле поезда. Второй удар произошёл, когда на месте работали спасатели.

Кроме того, 18 августа российские войска нанесли удар по оживлённому перекрёстку в посёлке Печениги Харьковской области, где расположены магазины и почта. По данным президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибли не менее 10 человек, еще многие жители получили ранения. После удара на месте работали экстренные и оперативные службы, а спасатели потушили пожар.