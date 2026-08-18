"Обязательно ответим": Зеленский показал последствия удара РФ по Печенигам (фото)

Утром российские войска нанесли удар по оживлённому перекрёстку в посёлке Печениги Харьковской области, где находятся магазины и почта. В результате атаки погибли не менее 10 человек, ещё многие жители получили ранения.

О последствиях российского обстрела сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram. По его словам, оккупанты нанесли удар по месту, где обычно находится много людей. Рядом с перекрестком находятся почта, магазины и жилые дома, поэтому атака привела к значительным жертвам среди гражданского населения.

На момент публикации сообщения было известно о десяти погибших. Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям и близким жертв российского удара.

Кроме того, в результате обстрела пострадало много людей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.

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Россия нанесла жестокий удар по многолюдному месту в Харьковской области Фото: Володимир Зеленський Россия нанесла жестокий удар по многолюдному месту в Харьковской области Фото: Володимир Зеленський

Спасателям уже удалось потушить пожар, возникший после атаки. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства трагедии и фиксируют последствия российского удара.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно ответит на эту атаку России. В то же время он призвал международных партнеров усилить давление на РФ и поддерживать Украину, чтобы совместными действиями заставить агрессора прекратить террор против мирного населения.

"Не менее важно, чтобы партнеры также дополняли наши справедливые кинетические ответные меры своими шагами по оказанию давления на Россию и поддержке Украины", — написал он

Зеленский также обнародовал фотографии с места удара, на которых видны последствия российской атаки на Печениги.

Россия нанесла жестокий удар по многолюдному месту в Харьковской области Фото: Володимир Зеленський

Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что 18 августа российские войска нанесли ракетный удар по Печенигам в Харьковской области, в результате чего погибли 10 человек, ещё восемь получили ранения. Также были повреждены как минимум 10 частных домов, кафе, почта, магазин и семь автомобилей.

Напомним, что вечером 16 августа Сумы подверглись массированной атаке российских ударных БПЛА, в ходе которой оккупанты наносили удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города.