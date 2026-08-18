Много погибших и десятки поврежденных объектов: РФ нанесла ракетный удар по Печенигам

18 августа российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печениги в Харьковской области. По предварительным данным, в результате атаки погибли 10 человек, ещё восемь получили ранения.

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов на своей странице в Telegram, в результате российского удара в населенном пункте зафиксированы значительные разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, жертвами атаки стали 10 человек. Еще восемь жителей Печенегов получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, а информация о последствиях удара уточняется.

Ракета также повредила как минимум 10 частных домов. Помимо жилых зданий, пострадали кафе, почтовое отделение и магазин. Также повреждено как минимум семь автомобилей.

Відео дня

На месте удара работают экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий российского нападения и оказывают помощь пострадавшим.

Сегодня Олег Синегубов также сообщил, что в результате вражеской атаки на Изюм в Харьковской области пострадали пять человек, в том числе 9-летний мальчик. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела в городе были повреждены пять частных домов. Как известно, на месте работают профильные службы, занимающиеся ликвидацией последствий российской атаки.

Напомним, что вечером 16 августа Сумы подверглись массированной атаке российских ударных БПЛА, в ходе которой оккупанты наносили удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города. В результате вражеского удара возникли масштабные пожары, были повреждены частные дома, а один человек получил ранение.

Кроме того, днем 16 августа российские войска атаковали Одессу с помощью БПЛА, один из которых попал в здание "Эпицентра". В результате атаки пострадали два человека, один из них был госпитализирован, также были повреждены почтовое отделение и склад "Новой почты".