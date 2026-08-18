Багато загиблих і десятки пошкоджених об'єктів: РФ завдала ракетного удару по Печенігах

18 серпня російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги в Харківській області. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще восьмеро отримали поранення.

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram, внаслідок російського удару в населеному пункті зафіксовані значні руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, жертвами атаки стали 10 людей. Ще восьмеро мешканців Печенігів постраждали. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу, а інформація про наслідки удару уточнюється.

Ракета також пошкодила щонайменше 10 приватних будинків. Крім житлових споруд, постраждали кафе, поштове відділення та магазин. Також пошкоджено щонайменше сім автомобілів.

На місці удару працюють екстрені служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків російської атаки та допомагають постраждалим.

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Сьогодні Олег Синєгубов також розповідав, що внаслідок ворожої атаки на Ізюм Харківської області постраждали п’ятеро людей, серед яких 9-річний хлопчик. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено п’ять приватних будинків. Як відомо, на місці працюють профільні служби, які займаються ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, що ввечері 16 серпня Суми зазнали масованої атаки російських ударних БпЛА, під час якої окупанти цілили по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару виникли масштабні пожежі, були пошкоджені приватні будинки, а одна людина отримала поранення.

Крім того, вдень 16 серпня російські війська атакували Одесу БпЛА, один із яких влучив у будівлю "Епіцентру". Внаслідок атаки постраждали двоє людей, одну з них госпіталізували, також було пошкоджено поштове відділення та склад "Нової пошти".