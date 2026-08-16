Росія вдарила по "Епіцентру" в Одесі (відео)
Росія атакує Одесу "Шахедами". Один з дронів влучив у будівельний гіпермаркет "Епіцентр".
У неділю вдень, 16 серпня, Одеса знаходиться під ворожою атакою. Про це повідомляють місцеві канали.
Зокрема, російський БПЛА атакував "Епіцентр".
Повідомляється, що після удару на місці події виникла пожежа. У мережі публікують кадри, на яких помітно дим біля будівлі торгівельного центру.
За інформацією анонімних каналів, окупанти також атакують гіпермаркети "Метро" за допомогою реактивних БПЛА. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Внаслідок обстрілу в Одесі горить склад "Нової пошти", розташований в будівлі "Епіцентру", повідомляє ресурс "Україна Сейчас".
Ворог атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торгівельному центрі в передмісті Одеси, заявив глава ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей, одну людину госпіталізовано.
Нагадаємо, в Одесі демонтували "саркофаг" з мішків з піском, які від початку повномасштабного вторгнення захищали пам'ятник Дюку Рішельє від обстрілів. Монумент відкрили на вимогу депутатів міської ради.
Фокус писав, що вночі Росія влаштувала масовану атаку по Україні. У Оболонському районі Києва горів легендарний книжний ринок "Петрівка".
Від атаки постраждали не тільки магазини, які продавали книги, а також кіоски з текстилем, прикрасами, одягом та взуттям. Деякі реалізатори оцінюють втрати в понад мільйон гривень.