Росія вдарила по "Епіцентру" в Одесі (відео)

Росія атакує Одесу "Шахедами". Один з дронів влучив у будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

У неділю вдень, 16 серпня, Одеса знаходиться під ворожою атакою. Про це повідомляють місцеві канали.

Зокрема, російський БПЛА атакував "Епіцентр".

Повідомляється, що після удару на місці події виникла пожежа. У мережі публікують кадри, на яких помітно дим біля будівлі торгівельного центру.

Дим над "Епіцетром" в Одесі Фото: скріншот

"Епіцентр" у Одесі Фото: скріншот

За інформацією анонімних каналів, окупанти також атакують гіпермаркети "Метро" за допомогою реактивних БПЛА. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Внаслідок обстрілу в Одесі горить склад "Нової пошти", розташований в будівлі "Епіцентру‎", повідомляє ресурс "Україна Сейчас".

Ворог атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торгівельному центрі в передмісті Одеси, заявив глава ОВА Олег Кіпер.

Відео дня

Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей, одну людину госпіталізовано.

Нагадаємо, в Одесі демонтували "саркофаг" з мішків з піском, які від початку повномасштабного вторгнення захищали пам'ятник Дюку Рішельє від обстрілів. Монумент відкрили на вимогу депутатів міської ради.

Фокус писав, що вночі Росія влаштувала масовану атаку по Україні. У Оболонському районі Києва горів легендарний книжний ринок "Петрівка".

Від атаки постраждали не тільки магазини, які продавали книги, а також кіоски з текстилем, прикрасами, одягом та взуттям. Деякі реалізатори оцінюють втрати в понад мільйон гривень.