Росіяни атакували ринок "Петрівка" у Києві: згоріли тисячі книг (фото, відео)

Постраждали магазини, які продавали книги, а також з текстиль, прикраси, одяг та взуття. Деякі реалізатори оцінюють втрати в понад мільйон гривень.

Після нічної атаки ЗС РФ на найбільшому книжковому ринку столиці залишилися обгорілі павільйони. Відповідні фото з'явилися у мережі.

Книжковий ринок біля станції метро "Почайна" у Оболонському районі Києва після нічної атаки ворога отримав значні пошкодження. Вогонь знищив декілька торгівельних рядів з книгами.

Рятувальники показали, як вони боролися з вогнем.

Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ Фото: ДСНС

Згорівша вивіска Фото: ДСНС

Надзвичайники ліквідовують пожежу на ринку Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі Фото: ДСНС

Рятувальники відпочивають Фото: ДСНС

Київський рятувальник Фото: ДСНС

Пожежа на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ

Книжковий ринок "Петрівка" після атаки ЗС РФ

Співробітник ДСНС Фото: ДСНС

Підприємиця Тетяна, яка продавала канцтовари на ринку, розповіла "Суспільному", що якраз готувалася до нового навчального року. Але внаслідок атаки її 12-й ряд згорів.

Генеральний директор видання "Фоліо" Олександр Красовицький повідомив, що припиняє роботу на книжковому ринку.

Відео дня

Вогонь охопив книжковий ринок Фото: соцмережi

"3 ракети в ятки. Цього разу — історію закінчено", — написав він.

Пожежа... Фото: соцмережi ...та її наслідки Фото: соцмережi

Hromadske інформує, що окрім книжкових кіосків, на ринку також постраждали магазини з текстилем, прикрасами, одягом та взуттям.

Пошкоджені книги Фото: Громадське

Одна з продавчинь, яка реалізовувала медичну літературу, оцінює свої збитки у понад мільйон гривень. Одна книжка, каже вона, може коштувати 5 тисяч гривень. Й на точці, яку знищив російський удар, зберігалися книжки із запасом.

Що залишилося від літературних примірників Фото: Громадське

Також вогонь знищив книги у підприємиці, яка продавала підручники з іноземної мови для школярів.

Книги усюди Фото: Громадське

"Чекали вересня, щоб усі були з підручниками… Але сталося, що сталося", — сказала власниця книжкового магазину, що постраждав від атаки.

На ринку продавали також букіністичні видання Фото: Громадське

"Київ24" повідомляє, що площа пожежі становила близько 2 тисяч квадратних метрів. Після того, як рятувальники локалізували пожежу, вони продовжували проливати торгові кіоски.

Тим часом над територією ринку стоїть дим, адже книги продовжують тліти.

Фокус писав, що ЗС РФ вдарили по найбільшому книжковому ринку Києва "Петрівка". Постраждали троє людей.

Нагадаємо, що 15 червня Київ зазнав масованого ракетно-дронового обстрілу. Прильоти були зафіксовано й на ринку біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі.