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Росіяни атакували ринок "Петрівка" у Києві: згоріли тисячі книг (фото, відео)

Вогонь охопив торгові кіоски на книжковому ринку "Петрівка" у Києві
Вогонь охопив торгові кіоски на книжковому ринку "Петрівка" у Києві | Фото: ДСНС

Постраждали магазини, які продавали книги, а також з текстиль, прикраси, одяг та взуття. Деякі реалізатори оцінюють втрати в понад мільйон гривень.

Після нічної атаки ЗС РФ на найбільшому книжковому ринку столиці залишилися обгорілі павільйони. Відповідні фото з'явилися у мережі.

Книжковий ринок біля станції метро "Почайна" у Оболонському районі Києва після нічної атаки ворога отримав значні пошкодження. Вогонь знищив декілька торгівельних рядів з книгами.

Рятувальники показали, як вони боролися з вогнем.

Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Згорівша вивіска
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Надзвичайники ліквідовують пожежу на ринку
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Ліквідація пожежі
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Рятувальники відпочивають
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Київський рятувальник
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Пожежа на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Книжковий ринок "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Співробітник ДСНС
Фото: ДСНС

Підприємиця Тетяна, яка продавала канцтовари на ринку, розповіла "Суспільному", що якраз готувалася до нового навчального року. Але внаслідок атаки її 12-й ряд згорів.

Генеральний директор видання "Фоліо" Олександр Красовицький повідомив, що припиняє роботу на книжковому ринку.

Відео дня
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Вогонь охопив книжковий ринок
Фото: соцмережi

"3 ракети в ятки. Цього разу — історію закінчено", — написав він.

Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
Пожежа...
Фото: соцмережi
Ліквідація пожежі на книжковому ринку "Петрівка" після атаки ЗС РФ
...та її наслідки
Фото: соцмережi

Hromadske інформує, що окрім книжкових кіосків, на ринку також постраждали магазини з текстилем, прикрасами, одягом та взуттям.

книги петрівка
Пошкоджені книги
Фото: Громадське

Одна з продавчинь, яка реалізовувала медичну літературу, оцінює свої збитки у понад мільйон гривень. Одна книжка, каже вона, може коштувати 5 тисяч гривень. Й на точці, яку знищив російський удар, зберігалися книжки із запасом.

ринок книги
Що залишилося від літературних примірників
Фото: Громадське

Також вогонь знищив книги у підприємиці, яка продавала підручники з іноземної мови для школярів.

книги петрівка
Книги усюди
Фото: Громадське

"Чекали вересня, щоб усі були з підручниками… Але сталося, що сталося", — сказала власниця книжкового магазину, що постраждав від атаки.

книги петрівка
На ринку продавали також букіністичні видання
Фото: Громадське

"Київ24" повідомляє, що площа пожежі становила близько 2 тисяч квадратних метрів. Після того, як рятувальники локалізували пожежу, вони продовжували проливати торгові кіоски.

Тим часом над територією ринку стоїть дим, адже книги продовжують тліти.

Фокус писав, що ЗС РФ вдарили по найбільшому книжковому ринку Києва "Петрівка". Постраждали троє людей.

Нагадаємо, що 15 червня Київ зазнав масованого ракетно-дронового обстрілу. Прильоти були зафіксовано й на ринку біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі.