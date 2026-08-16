Россияне атаковали рынок "Петровка" в Киеве: сгорели тысячи книг (фото, видео)

Пострадали магазины, торгующие книгами, а также текстилем, украшениями, одеждой и обувью. Некоторые продавцы оценивают убытки в более чем миллион гривен.

После ночной атаки ВС РФ на крупнейшем книжном рынке столицы остались обгоревшие павильоны. Соответствующие фото появились в сети.

Книжный рынок возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе Киева после ночной атаки врага получил значительные повреждения. Огонь уничтожил несколько торговых рядов с книгами.

Спасатели показали, как они боролись с огнем.

Ликвидация пожара на книжном рынке "Петровка" после атаки ВС РФ Фото: ГСЧС

Сгоревшая вывеска Фото: ГСЧС

Чрезвычайники тушат пожар на рынке Фото: ГСЧС

Тушение пожара Фото: ГСЧС

Спасатели отдыхают Фото: ГСЧС

Киевский спасатель Фото: ГСЧС

Пожар на книжном рынке "Петровка" после атаки ВС РФ

Книжный рынок "Петровка" после удара ВС РФ

Сотрудник ГСЧС Фото: ГСЧС

Предпринимательница Татьяна, которая продавала канцелярские товары на рынке, рассказала "Суспильному", что как раз готовилась к новому учебному году. Но в результате атаки ее 12-й ряд сгорел.

Генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий сообщил, что прекращает свою деятельность на книжном рынке.

Відео дня

Огонь охватил книжный рынок Фото: соцсети

"3 ракеты в лавки. На этот раз — история закончена", — написал он.

Пожар... Фото: соцсети ...и его последствия Фото: соцсети

"Hromadske" сообщает, что помимо книжных киосков на рынке также пострадали магазины, торгующие текстилем, украшениями, одеждой и обувью.

Поврежденные книги Фото: Громадське

Одна из продавщиц, торговавшая медицинской литературой, оценивает свои убытки в более чем миллион гривен. Одна книга, по ее словам, может стоить 5 тысяч гривен. А на торговой точке, уничтоженной российским ударом, хранился запас книг.

Что осталось от литературных экземпляров Фото: Громадське

Также огонь уничтожил книги у предпринимательницы, которая продавала учебники по иностранному языку для школьников.

Книги повсюду Фото: Громадське

"Ждали сентября, чтобы у всех были учебники… Но случилось то, что случилось", — сказала владелица книжного магазина, пострадавшего от удара.

На рынке также продавались подержанные книги Фото: Громадське

"Киев24" сообщает, что площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. После того как спасатели локализовали пожар, они продолжали поливать водой торговые киоски.

Тем временем над рынком висит дым, ведь книги продолжают тлеть.

Фокус писал, что ВС РФ нанесли удар по крупнейшему книжному рынку Киева "Петровка". Пострадали три человека.

Напомним, что 15 июня Киев подвергся массированному ракетно-дроновому обстрелу. Удары были зафиксированы и на рынке возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе.