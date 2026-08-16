Россия устроила массированную атаку на Украину: в Киеве горел легендарный книжный рынок "Петровка"

В результате ночного российского обстрела пострадал крупнейший книжный рынок Киева "Петровка", расположенный возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе. Торговые лавки сгорели почти дотла.

В ночь на воскресенье, 16 августа, россияне нанесли удары по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу с помощью противокорабельных ракет "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23", управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 106 ударными БПЛА различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, средствами противовоздушной обороны были сбиты или перехвачены три КАР Х-59/69 и 85 вражеских БПЛА.

Количество уничтоженных вражеских целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Зафиксированы попадания в 13 точках, а также падение обломков сбитых объектов в 3 точках.

Киев

В Оболонском районе Киева в результате атаки произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Возле одного из помещений загорелись несколько автомобилей.

Відео дня

Сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание, возникшее после удара ВС РФ Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе произошел пожар на территории нежилой застройки.

Пожар ликвидирован Фото: ГСЧС

Спасатели уточнили, что в Оболонском районе произошел крупный пожар на территории одного из рынков; уже известно о 3 пострадавших. В другом месте в результате взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без возгорания. Кроме того, еще по одному адресу произошло попадание в нежилое здание.

Телеграм-канал "Киев оперативный" сообщил, что после вражеской атаки на Почайной горит книжный рынок "Петровка".

Россияне уничтожают украинские книги Фото: Скриншот

Кроме того, в сети распространяются фотографии сотен сгоревших книг.

Днепропетровская область

Вооруженные силы РФ нанесли удары по промышленным объектам Кривого Рога, сообщил ночью глава ОВА Александр Ганжа.

Удар по предприятию в Кривом Роге Фото: Днепропетровская ОГА

Один человек погиб, еще 13 пострадали. В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину, а 10 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Спасатели тушат пожар Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате атак также произошли возгорания в Широковской и Грушевской общинах, а в Никопольском районе были повреждены объекты инфраструктуры, предприятие, частный и многоквартирный дома, пострадал 55-летний мужчина.

Полтавская область

Враг атаковал Кременчугскую общину, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич.

Мониторинговые каналы сообщили, что Россия нанесла удар по Кременчугскому НПЗ.

Напомним, Фокус писал, что ночью Россия нанесла удар по Кременчугу и Кривому Рогу.

В то же время в городе Чехов Московской области РФ раздались сильные взрывы.