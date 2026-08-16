Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу и Кривому Рогу: в городах раздались взрывы

Ночью 16 августа Россия нанесла удар по городам Кременчугу и Кривому с использованием ракет и дронов. На данный момент известно, что в городах раздались взрывы.

По предварительным данным, в Кривом Роге раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает криворожское издание "Свои".

"Под комбинированной атакой баллистических ракет и БПЛА оказались два промышленных предприятия [в Кривом Роге]", — пишут журналисты.

Корреспондент Фокуса сообщил, что в городе Кременчуге раздались взрывы. В центре города были слышны два взрыва, о последствиях атаки пока не сообщается.

Воздушная тревога в Украине в ночь на 16 августа Фото: скриншот

Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые группы сообщали об угрозе применения баллистического оружия. Впоследствии стало известно о движении высокоскоростных целей в направлении городов Полтава, Кременчуг, Каменское, Кривой Рог.

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На момент публикации материала воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела была вновь объявлена. Информации о пострадавших от местных органов власти не поступало.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ атаковала Запорожье беспилотниками. Под удар, в частности, попал строительный гипермаркет "Эпицентр".

Впоследствии стало известно, почему ВВС не будут сообщать о результатах отражения атак. Отныне в сводках Воздушных сил больше не будут публиковать точное количество запущенных и сбитых ракет, а также тех, которые не смогли достичь целей.