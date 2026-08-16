РФ атакувала Кременчук і Кривий Ріг балістикою: в містах пролунали вибухи

Вночі 16 серпня РФ здійснила атаку міста Кременчук і Кривий з використанням ракет і дронів. Наразі відомо, що в містах пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, в Кривому Розі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє криворізьке видання "Свої".

"Під комбінованою атакою балістики та БПЛА були два промислові підприємства [в Кривому Розі]", — пишуть журналісти.

Кореспондент Фокусу повідомляв, що в місті Кременчук пролунали вибухи. В середмісті було чутно два вибухи, про наслідки атаки поки що не повідомляється.

Повітряна тривога в Україні вночі проти 16 серпня Фото: скриншот

Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові пабліки повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом стало відомо про рух швидкісних цілей у напрямку міст Полтава, Кременчук, Кам'янське, Кривий Ріг.

Відео дня

На момент публікації матеріалу повітряну тривогу через загрозу балістики було заново поновлено через ту саму загрозу. Інформації про постраждалих від місцевих органів влади не надходило.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками. Під удар, зокрема, потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

Згодом стало відомо, що чому ПС не повідомлятимуть результати відбиття атак. Відтепер у зведеннях Повітряних сил більше не будуть оприлюднювати точну кількість запущених і збитих ракет, а також тих, які не змогли досягти цілей.