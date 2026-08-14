Росії корисна інформація: генерал-лейтенант ЗСУ пояснив, чому ПС не повідомлятимуть результати відбиття атак

Відтепер у зведеннях Повітряних сил більше не будуть оприлюднювати точну кількість запущених і збитих ракет, а також тих, які не змогли досягти цілей. На це є вагома причина.

Російським військовим корисна інформація зі зведень, підтверджених українською стороною, про те, куди та як долетіли їхні ракети або безпілотники. Про це у коментарі "24 Каналу" розповів генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, головне питання полягає не лише у тому, що в Україні дефіцит американських ракет-перехоплювачів Patriot. Є також проблема у тому, що на її території загалом мало батарей Patriot. Росіяни знають, що ті, які є, зосереджені довкола столиці і ще кількох місць.

Романенко пояснив, що через це росіяни, перевіряючи захист неба, усвідомлюють, куди можна бити балістичними ракетами.

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"Вони хочуть в інформаційній частині показати, що нині Україна не може нічого збивати, тому треба бити туди, де немає захисту, і буде результат. Вони пересмикують ситуацію і пропагандистськи її подають", — пояснив генерал-лейтенант.

Відтак подібну інформацію, вважає військовий, необхідно приховувати. Хоча при цьому Романенко визнає: люди повинні отримувати інформацію про те, що відбувається.

Романенко також зазначив, що Україні необхідно застосовувати наявний арсенал для протидії російським атакам. Він згадав зокрема про ракети AMRAAM з F-16, які США не дозволяють Україні запускати з цих літаків, через що українські військові здійснювали пуски з радянських бортів.

"Потрібні й розвіддані з залученням Starlink, аби була можливість бити по всій ланці: від вироблення комплектуючих до складання, зберігання, переміщення ракет до пускових майданчиків", — підкреслив військовий.

За його словами, ракети AMRAAM здатні бити по наземних цілях. Саме такі удари потрібні для підсилення діяльності українських розвідувально-ударних комплексів. Натомість безпілотники не такі швидкі і в них менша бойова частина.

Нагадаємо, 12 серпня керівник управління зі зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ПС ЗСУ не припинили інформувати населення про повітряні загрози.

Також раніше Ігнат розкритикував заголовки ЗМІ про "жодної збитої ракети".