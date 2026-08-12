Прийнято рішення: Ігнат пояснив, чому військові приховують інформацію про пуски балістики РФ

Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що змінили формат звітності щодо обстрілів і перестали вказувати у статистиці кількість балістичних ракет, запущених Росією.

Керівник управління зі зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил Юрій Ігнат запевнив, що ПС ЗСУ не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойових дій, про що він написав у соцмережах.

За його словами, у Telegram, Viber та WhatsApp в режимі онлайн оперативно та цілодобово надається інформація про повітряні цілі, а також зберігається формат ранкових повідомлень за результатами бойових дій за ніч.

"Втім, військовим керівництвом прийняло рішення внести певні зміни (обмеження) до ранкових зведень стосовно ворожої "балістики" (під час масованих атак) — кількості запущених/збитих/подавлених або тих, що не досягли цілей", — повідомив Ігнат, ще раз наголосивши, що інформування в режимі онлайн залишатиметься в тому ж вигляді.

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Крім того, управління зв’язків Командування Повітряних Сил і надалі надаватиме ЗМІ узагальнену інформацію щодо балістики та інших засобів повітряного нападу ворога.

"Скажімо, у липні 2026 року ворог застосував понад 450 ракет різних типів, майже 200 з них — ті, що атакують по балістичній траєкторії. До речі, ранкові зведення по ударах змінювалися уже з десяток разів, відповідно до реалій, тактики застосування, засобів повітряного нападу та інших обставин", — йдеться у публікації.

У коментарі під дописом Ігнат, передбачаючи невдоволення таким поясненням, додав, що ворожі ресурси відстежують інформацію і "аплодують стоячи", коли бачать, що жодна ракета, наприклад, із 28 запущених, не була збита.

Однак такий аргумент не переконав підписників, і вони висловили свою точку зору.

"Відсутність інформації про кількість ракет, запущених ворогом, більше шкодить. Навпаки, можна аж настільки не деталізовувати саме кількість збиттів, давати її у % із значним округленням. Бо ця інфа важлива ворогу. Але інформація про запуски має бути. Це і для оперативного інформування світу про злочини, і про подальшу роботу аналітиків у OSINT і не лише проєктах", "Гарна міна при поганій грі (на жаль). Так можна дійти до: "не було засобів повітряного нападу — немає влучань". Відсутність конкретики — маніпуляційні ігрища. "Туман війни" в Україні не завжди працює. Ні в кого з притомних сумніву немає в тому, що Повітряні — це Титани. Але суспільство має знати правду, в тому числі дуже гірку", "Київ і так визначає балістику за звуком. Що ж тут приховувати", — зазначають під публікацією читачі.

Тим часом ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба попереджає, що Росія продовжуватиме безжально бомбити українські міста.

Ба більше, КНДР розгортає в Росії ракетний підрозділ для нанесення ударів по Україні.

У МЗС України вже визнали пускові установки законною ціллю ЗСУ.