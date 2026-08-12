Принято решение: Игнат объяснил, почему военные скрывают информацию о пусках баллистики РФ

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что изменили формат отчетности по обстрелам и перестали озвучивать в статистике количество запущенных Россией баллистических ракет.

Руководитель управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что ВС ВСУ не прекратили информировать население о воздушных угрозах, характере атак противника и результатах боевой работы, о чем написал в соцсетях.

По его словам, в Telegram, Viber и WhatsApp в онлайн-режиме оперативно и круглосуточно предоставляется информация о воздушных целях, а также сохраняется формат утренних сообщений по результатам боевой работы за ночь.

"Впрочем, военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" (во время массированных атак) – количества запущенных/сбитых/подавленных или не достигших целей", — сообщил Игнат, подчеркнув еше раз, что в режиме онлайн информирование сохранится в том же виде.

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Кроме того, управление коммуникаций Командование Воздушных Сил и дальше будет предоставлять для СМИ обобщенную информацию, касающуюся баллистики и других средств воздушного нападения врага.

"Скажем, в июле 2026 года враг применил более 450 ракет разных типов, почти 200 из них — атакующие по баллистической траектории. Кстати, утренние сведения по ударам, менялись уже с десяток раз, согласно реалиям, тактике применения, средствам воздушного нападения и другим обстоятельствам", — говорится в публикации.

В комментарии под постом Игнат, предвидя недовольство таким объяснением, добавил, что вражеские ресурсы отслеживают информацию и "аплодируют стоя", когда видят, что ни одна ракета, например, из 28 запущенных, сбита не была.

Однако такой аргумент не убедил подписчиков, и они выразили свою точку зрения.

"Отсутствие информации о количестве запущенных противником ракет больше вредит. Напротив, можно так не детализировать само количество убытков, давать в % со значительным округлением. Ибо эта инфа важна врагу. Но информация о запусках должна быть. Это и для оперативного информирования мира о преступлениях, и дальнейшей работе аналитиков в OSINT и не только проектах", "Хорошая мина при плохой игре (к сожалению). Так можно докатиться до: "не было средств воздушного нападения – нет попаданий". Отсутствие конкретики — манипуляционные игры. "Туман войны" в Украине не всегда работает. Ни у кого из сознательных сомнений нет, в том что Воздушные это Титаны. Но общество должно знать правду, в том числе очень горькую", "Киев и так считает баллистику по звуку. Что же здесь скрывать", — отмечают под публикацией читатели.

Тем временем экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждает, что Россия продолжит безжалостно бомбить украинские города.

Более того, КНДР разворачивает в России ракетное подразделение для ударов по Украине.

В МИД Украины уже назвали пусковые установки законной целью ВСУ.