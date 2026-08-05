КНДР разворачивает в России ракетное подразделение для ударов по Украине, — ГУР

Северная Корея начала развертывать на западе России ракетное подразделение, которое может быть задействовано для нанесения ударов по Украине. По данным ГУР, Россия рассчитывает получить 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка.

По его словам, подразделение численностью около 90 военнослужащих КНДР планируется разместить в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады. Окончательные параметры развертывания и количество ракет должны быть согласованы в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Черняк также заявил, что Пхеньян уже передал России новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом. В то же время пока неизвестно, какую именно роль военные КНДР будут выполнять в ходе российских ракетных операций.

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По словам представителя ГУР, на прошлой неделе Россия впервые с августа 2025 года применила против Украины две северокорейские баллистические ракеты. Он отметил, что они входили в новую партию из 40 ракет. На прошлой неделе украинские власти также сообщили, что ракета КНДР разрушила жилой дом в селе Радушное, в результате чего погибли по меньшей мере пять членов одной семьи.

Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить информацию, обнародованную Андреем Черняком. Министерство обороны России и представительство КНДР при ООН на запросы агентства на момент публикации не ответили.

Напомним, накануне аналитики NK News сообщили, что Северная Корея засыпала землёй новое здание на территории завода "11 февраля" в Хамхине, где производят баллистические ракеты Hwasong-11 для России. По их оценке, это могло быть сделано для того, чтобы лучше защитить объект от возможных ударов с воздуха. Также спутниковые снимки показали, что на ещё одной крупной производственной площадке этого предприятия строительные работы не продвигаются уже несколько месяцев.

В июле Россия и Северная Корея завершали строительство первого в истории автомобильного моста через реку Туманна, который соединит российский Хасан с северокорейским Туманганом. По данным расследования Truth Hounds, переправу могут использовать не только для торговли, но и для переброски военных, вооружения и других грузов в рамках войны против Украины.

Кроме того, в июле КНДР провела испытания вооружения нового эсминца "Кан Гон". В ходе испытаний были проверены запуск стратегических крылатых ракет, работа корабельной артиллерии, пулемётов и средств радиоэлектронной борьбы.