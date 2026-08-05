UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война

КНДР разворачивает в России ракетное подразделение для ударов по Украине, — ГУР

Солдаты КНДР рядом с пусковыми установками
Подразделение численностью около 90 военнослужащих КНДР планируется разместить в Воронежской области | Фото: KTG North Korea Travel

Северная Корея начала развертывать на западе России ракетное подразделение, которое может быть задействовано для нанесения ударов по Украине. По данным ГУР, Россия рассчитывает получить 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка.

По его словам, подразделение численностью около 90 военнослужащих КНДР планируется разместить в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады. Окончательные параметры развертывания и количество ракет должны быть согласованы в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Черняк также заявил, что Пхеньян уже передал России новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом. В то же время пока неизвестно, какую именно роль военные КНДР будут выполнять в ходе российских ракетных операций.

Відео дня

По словам представителя ГУР, на прошлой неделе Россия впервые с августа 2025 года применила против Украины две северокорейские баллистические ракеты. Он отметил, что они входили в новую партию из 40 ракет. На прошлой неделе украинские власти также сообщили, что ракета КНДР разрушила жилой дом в селе Радушное, в результате чего погибли по меньшей мере пять членов одной семьи.

Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить информацию, обнародованную Андреем Черняком. Министерство обороны России и представительство КНДР при ООН на запросы агентства на момент публикации не ответили.

Напомним, накануне аналитики NK News сообщили, что Северная Корея засыпала землёй новое здание на территории завода "11 февраля" в Хамхине, где производят баллистические ракеты Hwasong-11 для России. По их оценке, это могло быть сделано для того, чтобы лучше защитить объект от возможных ударов с воздуха. Также спутниковые снимки показали, что на ещё одной крупной производственной площадке этого предприятия строительные работы не продвигаются уже несколько месяцев.

В июле Россия и Северная Корея завершали строительство первого в истории автомобильного моста через реку Туманна, который соединит российский Хасан с северокорейским Туманганом. По данным расследования Truth Hounds, переправу могут использовать не только для торговли, но и для переброски военных, вооружения и других грузов в рамках войны против Украины.

Кроме того, в июле КНДР провела испытания вооружения нового эсминца "Кан Гон". В ходе испытаний были проверены запуск стратегических крылатых ракет, работа корабельной артиллерии, пулемётов и средств радиоэлектронной борьбы.