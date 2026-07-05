КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с нового эсминца (фото)
В Северной Корее прошли испытания вооружения, которым будет вооружен эсминец "Кан Гон". Корабль должны ввести в состав военно-морских сил до осени.
Военно-морские силы Корейской народной армии провели оценку мощности боевой системы эсминца "Кан Гон", на которой присутствовал глава КГДР Ким Чен Ын. Об этом в субботу, 5 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что испытательный запуск стратегических крылатых ракет, а также испытание палубных орудий, пулеметов и средств радиопомех были проведены 3 июля .
Во время данного испытания, за которым наблюдал Ким Чен Ын, проверялась применение разных систем вооружений корабля в боевых условиях.
После испытаний Ким Чен Ын отметил необходимость активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания сил и способностей к ведению войны. Также он распорядился завершить испытание эсминца "Кан Гон" и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев.
Напомним, новый эсминец был торжественно был спущен на воду 12 июня 2025 года. Данная церемония прошла лишь со второй попытки. Во время спуска "Кан Гона" судно опрокинулось на бок, после чего в КНДР были арестованы несколько высокопоставленных чиновников.
Позже поврежденный эсминец доставили в порт Раджин неподалеку от российской границы. Американские журналисты предполагали, что РФ могла помочь КНДР с ремонтом.
В начале июня 2026 голда прошли ходовые испытания эсминца. Ни них Ким Чен Ын был вместе со своей дочерью Ким Чжу Э.