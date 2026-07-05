КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с нового эсминца (фото)

В Северной Корее прошли испытания вооружения, которым будет вооружен эсминец "Кан Гон". Корабль должны ввести в состав военно-морских сил до осени.

Военно-морские силы Корейской народной армии провели оценку мощности боевой системы эсминца "Кан Гон", на которой присутствовал глава КГДР Ким Чен Ын. Об этом в субботу, 5 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Эсминец "Кан Гон" во время запуска ракеты Фото: ЦТАК

Отмечается, что испытательный запуск стратегических крылатых ракет, а также испытание палубных орудий, пулеметов и средств радиопомех были проведены 3 июля .

Запуск ракеты с корабля Фото: ЦТАК

Во время данного испытания, за которым наблюдал Ким Чен Ын, проверялась применение разных систем вооружений корабля в боевых условиях.

Стратегическая крылатая ракета Фото: ЦТАК

После испытаний Ким Чен Ын отметил необходимость активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания сил и способностей к ведению войны. Также он распорядился завершить испытание эсминца "Кан Гон" и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев.

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КИм Чен Ын доволен испытаниями

Напомним, новый эсминец был торжественно был спущен на воду 12 июня 2025 года. Данная церемония прошла лишь со второй попытки. Во время спуска "Кан Гона" судно опрокинулось на бок, после чего в КНДР были арестованы несколько высокопоставленных чиновников.

Позже поврежденный эсминец доставили в порт Раджин неподалеку от российской границы. Американские журналисты предполагали, что РФ могла помочь КНДР с ремонтом.

В начале июня 2026 голда прошли ходовые испытания эсминца. Ни них Ким Чен Ын был вместе со своей дочерью Ким Чжу Э.