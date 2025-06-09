Россия может присоединиться к ремонту корабля Северной Кореи, поврежденного при спуске на воду

Северная Корея переместила новый боевой корабль, поврежденный во время неудачной попытки спуска на воду, в порт вблизи российской границы — аналитики считают, что это может свидетельствовать о возможном участии Москвы в его ремонте.

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Об этом пишет CNN.

Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье компанией Maxar Technologies, показывают эсминец водоизмещением 5 000 тонн, пока что безымянный, на сухом доке в порту Раджин, который входит в специальную экономическую зону Расон — она граничит с короткой сухопутной границей между КНДР и Россией.

Хотя Раджин не является крупным судостроительным центром, в отличие от верфи в городе Чонгджин, где и произошла авария при спуске корабля на воду, он имеет инфраструктуру для проведения базовых ремонтных и технических работ, отметил Ю Джихун, директор внешнего сотрудничества и научный сотрудник Корейского института оборонного анализа.

По его мнению, близость Раджина к России "делает его важным узлом в усилиях Северной Кореи по углублению экономического и потенциально военного сотрудничества с Москвой."

В отчете Института современной войны при Военной академии США в Вест-Пойнте (2024) специальная экономическая зона Расон названа "важным пунктом сотрудничества между Северной Кореей и Россией, который недавно фигурировал в поставках северокорейского оружия в Россию для использования в Украине."

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын воспользовался потребностями России по поддержке войны против Украины: в результате активного сотрудничества с Кремлем КНДР получила в "награду" модернизированную армию. Перечень нового оружия, которое рекламирует Северная Корея, растет практически с каждой неделей, и создает угрозу миру на Корейском полуострове.

Фокус также писал, что начиная с сентября 2023 года, Северная Корея передала России масштабную военную помощь — по меньшей мере 20 тысяч грузовых контейнеров с оружием. В их содержимое входили сотни баллистических ракет, миллионы артиллерийских снарядов, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня.