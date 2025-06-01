Война России против Украины принесла армии КНДР "процветание": полуостров под угрозой, — NYT

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын воспользовался потребностями России в поддержке войны против Украины: в результате активного сотрудничества с Кремлем КНДР получила в "награду" модернизированную армию. Перечень нового оружия, которое рекламирует Северная Корея, растет практически с каждой неделей, и создает угрозу миру на Корейском полуострове.

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О новых угрозах вследствие поддержки Ким Чен Ына российской армии в войне против Украины рассказало издание The New York Times.

"Давно считалось, что Северная Корея, парализованная международными санкциями, стихийными бедствиями и пандемией коронавируса, не может модернизировать свою заброшенную армию советских времен, поскольку ей не хватает денег, топлива, запасных частей и необходимых технологий", — сообщает медиа.

Однако лидер КНДР нашел решение для многолетней проблемы собственной армии, когда объявил поддержку Кремлю после начала полномасштабного вторжения в Украину, особенно когда Россия столкнулась с проблемой нехватки живой силы и оружия, в частности артиллерийских снарядов: у Северной Кореи было достаточно и того, и другого, утверждает NYT.

"Война России против Украины принесла господину Киму военное процветание", — отмечают аналитики издания.

Прежде всего КНДР получила возможность испытать собственное оружие и войска, а также получить знания о том, как ведется современная война.

Южнокорейские аналитики, как сообщает издание, утверждают, что военная промышленность КНДР переживает возрождение вследствие "ненасытного спроса России" на ее артиллерийские снаряды и ракеты, а также технологии.

Независимый российский военный аналитик Валерий Ширяев в своей заметке в Telegram утверждает, что военные КНДР, которые участвовали в боевых действиях России против Украины, получают "невероятный опыт".

"В южнокорейской армии таких людей нет, что, несомненно, наполняет Ким Чен Ына гордостью", — отмечает эксперт.

NYT утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын также начал чаще посещать заводы по производству оружия.

КНДР модернизирует армию: что известно

Особое внимание аналитики обращают на строительство атомной подводной лодки, которую ранее анонсировал Ким Чен Ын. Лодка весом 6000 или 7000 тонн может нести на борту около 10 ракет с ядерным зарядом, утверждают специалисты.

По информации NYT, такая подводная ядерная лодка значительно улучшит возможности пересекать Тихий океан и осуществлять ядерный удар по материковой части США, что является "очень политически рискованным". Угроза того, что такое может случиться, дает Ким Чен Ыну "больше рычагов влияния".

"Это самое опасное оружие, которое Северная Корея представила до сих пор", — заявил господин Хонг из Корейского института национального объединения.

Напомним, 20 мая в Foreign Policy рассказали, чем опасно то, что КНДР получила самолет ДРЛВ для слежения за баллистикой.

Также 29 мая в Yonhap News сообщили, как КНДР вооружает российскую армию.