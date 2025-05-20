КНДР получила самолет ДРЛО для слежения за баллистикой: аналитик объяснил, почему это опасно

На аэродроме в Северной Корее спутник заметил самолет дальнего радиолокационного обнаружения, способного следить за самолетами и ракетами противников Пхеньяна. Кроме того, благодаря новой аппаратуре лидер КНДР сможет улучшить межконтинентальные боеголовки, которые летят на 10 тыс. км.

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О последствиях появления самолета ДРЛО в КНДР рассказало Foreign Policy.

На Foreign Policy опубликовали статью аналитика вашингтонской исследовательской организации Декера Эвелета. Эвелет напомнил, что в декабре 2023 года на спутниковых фото из КНДР он заметил транспортный самолет Ил-76, который превращали в самолет ДРЛВ. Через два года, весной 2025, появились фото северокорейского телевидения, которое показало визит лидера Пхеньяна Ким Чен Ына в аэропорт. В кадр попали мощные крепления на корпусе и аппаратура внутри. На этом основании аналитики сделали вывод, что КНДР уже имеет самолет ДРЛО, получив, вероятно, необходимые возможности от России. По мнению Декера Эвелета, технология поможет северокорейцам улучшить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые у них постоянно падают в воду.

"Эта технология может изменить правила игры для Северной Кореи. Новые радиолокационные возможности могут помочь решить проблему, которая преследует страну десятилетиями", — написал аналитик.

Оружие КНДР — самолет ДРЛО и Ким Чен Ын Фото: the war zone

Оружие КНДР — детали

Эвелет Декер объяснил, какие две проблемы решит Пхеньян, получив самолет ДЛРВ.

Северная Корея сможет следить за самолетами Южной Кореи во время военных учений. Кроме того, раньше заметит ракеты, если действительно начнется военное противостояние. Еще одно преимущество — появилась возможность следить и координировать собственную авиацию для выполнения поставленных задач. Особенно это поможет с учетом гористого рельефа в стране, где самолет в одной долине совсем не видит самолета в соседней. Пхеньян до сих пор имел проблемы с МБР, которые во время испытаний разваливались в воздухе. Как написал Декер, КНДР испытывает баллистические боеголовки, которые летят на расстояние 10 тыс. км и во время полета сначала выходят в космическое пространство, а затем возвращаются, врезаясь в атмосферу. При возвращении важен угол вхождения: чем ближе он к 90 градусам, тем сильнее раскаляется корпус и ракета разрушается, если технология не наработана. Между тем КНДР не может провести качественные испытания на своей территории, так как имеет ширину максимум 1000 км. Поэтому она вынуждена запускать МБР в сторону Японского моря и не имела возможности следить, что происходит с ракетами на дальних расстояниях. Благодаря аппаратуре на самолете ДРЛО Пхеньян может понять, почему его ракеты не проходят испытания, и получит новое работающее оружие, предупредил аналитик.

В статье подытоживается, что северокорейская баллистика даже без возможностей ДРЛО опасна и может нанести вред, если ее действительно применят. С другой стороны, если КНДР покажет способность ракет вернуться в атмосферу, то это заставит США относиться к требованиям этой страны более серьезно, говорится в статье.

"Если Ким не сможет убедить Вашингтон, что он может удерживать цели под угрозой, Соединенные Штаты могут почувствовать большую готовность вмешаться на полуострове", — написал Декер.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения — это авиационный комплекс с мощным радаром и другой радиолокационной аппаратурой. Когда он поднимается в воздух, то может следить за целями на более дальнем расстоянии, чем аналогичные наземные радары. Украина сбивала или обезвреживала самолеты ДРЛО, которые имеют ВС РФ. Один из таких случаев произошел в январе 2024 года над Азовским морем, писал Фокус.

Напоминаем, 17 апреля аналитический институт KIDA рассказал, как Ким Чен потратил деньги РФ, полученные за снаряды и САУ, которые отправил в Украину.