КНДР отримала літак ДРЛВ для стеження за балістикою: аналітик пояснив, чому це небезпечно

На аеродромі у Північній Кореї супутник помітив літак дальнього радіолокаційного виявлення, здатного стежити за літаками та ракетами противників Пхеньяну. Крім того, завдяки новій апаратурі лідер КНДР зможе покращити міжконтинентальні боєголовки, які летять на 10 тис. км.

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Про наслідки появи літака ДРЛВ у КНДР розповіло Foreign Policy.

На Foreign Policy опублікували статтю аналітики вашингтонської дослідницької організації Декера Евелета. Евелет нагадав, що у грудні 2023 році на супутникових фото з КНДР він помітив транспортний літак Іл-76, який перетворювали на літак ДРЛВ. Через два роки, весною 2025, з'явились фото північнокорейського телебачення, яке показало візит лідера Пхеньяну Кім Чен Ина на летовище. В кадр потрапили потужні кріплення на корпусі та апаратура всередині. На цій підставі аналітики зробили висновок, що КНДР вже має літак ДРЛВ, отримавши, ймовірно, необхідні можливості від Росії. На думку Декера Евелета, технологія допоможе північнокорейцям покращити міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), які у них постійно падають у воду.

"Ця технологія може змінити правила гри для Північної Кореї. Нові радіолокаційні можливості можуть допомогти розв'язати проблему, яка переслідує країну десятиліттями", — написав аналітик.

Зброя КНДР - літак ДРЛВ та Кім Чен Ин Фото: the war zone

Зброя КНДР — деталі

Евелет Декер пояснив, які дві проблеми розв'яже Пхеньян, отримавши літак ДЛРВ.

Північна Корея зможе стежити за літаками Південної Кореї під час військових навчань. Крім того, раніше помітить ракети, якщо дійсно почнеться воєнне протистояння. Ще одна перевага — з'явилась можливість стежити та координувати власну авіацію для виконання поставлених завдань. Особливо це допоможе з врахуванням гористого рельєфу в країні, де літак в одній долині зовсім не бачить літака в сусідній. Пхеньян до сьогодні мав проблеми з МБР, які під час випробувань розвалювались у повітрі. Як написав Декер, КНДР випробовує балістичні боєголовки, які летять на відстань 10 тис. км і під час польоту спершу виходять у космічний простір, а потім вертаються, врізаючись в атмосферу. Під час повернення важливий кут входження Чим ближчий він до 90 градусів, тим сильніше розжарюється корпус і ракета руйнується, якщо технологія не напрацьована. Тим часом КНДР не може провести якісні випробування на своїй території, бо має ширину максимум 1000 км. Тому вона змушена запускати МБР у бік Японського моря і не мала можливості стежити, що відбувається з ракетами на дальніх відстанях. Завдяки апаратурі на літаку ДРЛВ Пхеньян може зрозуміти, чому його ракети не проходять випробування, і отримає нову працюючу зброю, попередив аналітик.

У статті підсумовується, що північнокорейська балістика навіть без можливостей ДРЛВ небезпечна і може завдати шкоди, якщо її дійсно застосують. З іншого боку, якщо КНДР покаже здатність ракет повернутись в атмосферу, то це примусить США ставитись до вимог цієї країни більш серйозно, ідеться у статті.

"Якщо Кім не зможе переконати Вашингтон, що він може утримувати цілі під загрозою, Сполучені Штати можуть відчути більшу готовність втрутитися на півострові", — написав Декер.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення — це авіаційний комплекс з потужним радаром та іншою радіолокаційною апаратурою. Коли воно здіймається в повітря, то може стежити за цілями на дальшій відстані, ніж аналогічні наземні радари. Україна збивала або знешкоджувала літаки ДРЛВ, які мають ЗС РФ. Один з таких випадків стався у січні 2024 році над Азовським морем, писав Фокус.

Нагадуємо, 17 квітня аналітичний інститут KIDA розповів, як Кім Чен витратив гроші РФ, отримані за снаряди та САУ, які відправив в Україну.