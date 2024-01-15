Дати найвищу державну нагороду: пілот РФ передбачив ураження розвідувального літака А-50

Окупанти називають літак — найважчою ціллю для ураження, рівень захисту якого може зрівнятися з авіаносцем. Завдяки потужному локатору А-50 навіть не треба відлітати зі своєї території.

Related video

Російські пілоти, які ще нещодавно хизувалися незнищенністю розвідувального літака А-50 РФ, припустили, що буде у разі його знищення. Про це йдеться у російському телеграм-каналі Fightbomber, який ведуть російські льотчики.

Так, буквально 7 січня вони вихвалялися невразливістю А-50, розписуючи всі його характеристики і захист. Тим не менш серед цього закралася фраза, що буде, якщо російський літак таки поцілить якийсь ворог.

Важливо

"Найгучніший facepalm": експерт проаналізував можливе знищення "пекельного гриба" РФ А-50

"Одна із найскладніших цілей для ураження. За рівнем захисту приблизно дорівнює авіаносцеві. А через потужність свого локатора, йому навіть не треба відлітати зі своєї території, він і так все бачить і знає, а якщо він і вилітає, то охороняється такою кількістю літаків та засобів ППО, що якщо колись літак ДРЛО буде уражений, екіпаж винищувача або розрахунку ЗРК одразу отримає найвищу нагороду своєї країни, але швидше за все посмертно.

Вже 15 січня зранку Fightbomber підтвердив, що з російськими літаками над Азовським морем сталася неприємність.

"Трагедія завжди трагедія. Особливо коли вона такого масштабу. Хто б там не був. Хто винен у загибелі льотчиків, ми швидше за все не дізнаємося. Загиблим вічного польоту, пораненим якнайшвидшого одужання та повернення до ладу. А конкретику вимагайте у МО та в адмінів за**поголових каналів, які вважають саме себе справжніми патріотами країни і точно знають, що можна писати, а що ні", — йдеться в повідомленні.

В іншому російському телеграм-каналі "Дневник Десантника", який ведуть військовослужбовці РФ, повідомили, що точні причини ураження "унікальних" російських літаків над Азовським морем поки не відомі.

"Противник повідомив, що над Азовським морем був підбитий Іл-22м. За попередньою інформацією, літак сів, але поранення отримали кілька членів екіпажу. Також над Азовським морем було збито літак ДРЛО А-50. Унікальний літак, яких залишилося одиниці і втрата цього комплексу для нас вкрай трагічна. Попередньою причиною став дружній вогонь. Інформація неточна та вимагає офіційних підтверджень", — йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі також повідомили, що з приводу А-50, то в Росії знайшлися потужності для відновлення та збирання даних комплексів.

Командування ЗСУ на момент публікації офіційно не коментувало інформацію про ураження російських літаків над Азовським морем.

Нагадаємо, що 14 січня нардеп і волонтер Юрій Мисягін повідомив, що ЗС РФ могли втратити 2 свої літаки над Азовським морем. Йдеться про Іл-22 і А-50.

В ОК Південь цю інформацію ані спростували, ані підтвердили, вказавши, що росіян попереджали про лінію оборони на південному напрямку, яка є "точкою неповернення" для ворога.