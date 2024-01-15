"Найгучніший facepalm": експерт проаналізував можливе знищення "пекельного гриба" РФ А-50

Російські льотчики раніше заявили, що ворожа команда, яка уразить суперлітак ДРЛО, має отримати найвищу нагороду від своєї держави.

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Знищення російських літаків Іл-22 та А-50 над Азовськм морем увійде в історію воєн і конфліктів, оскільки це унікальний випадок можливого знищення літаків у настільки глубокому тилу. Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, повідомлення росіян про можливий "дружній вогонь" виглядає непереконливо, оскільки пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 та ДРЛО А-50 день за днем, другий рік поспіль для забезпечення стійкості зв'язку і контролю повітряної обстановки літають одними й тими самими маршрутами.

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"День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, Іл-22, зазвичай до 6 бортів, піднімалися з аеродромів "Ахтубінськ", "Ростов-на-Дону", "Маринівка" у повітряний простір і пролітали, зокрема, над Азовським морем. Аналогічно і А-50, зазвичай до 4 бортів, піднімалися з аеродромів "Ахтубінськ", "Анапа" та "Кримськ" і по черзі заходили на чергування у повітряний простір над акваторією Азовського моря", — наголосив Коваленко.

Він зазначив, що навіть з непрацюючою системою "свій-чужий" ці літаки мали бути візуально на радарах операторів ППО як свої. Крім цього, літаки таких розмірів неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника.

"Якщо це і був "friendly fire", то він увійде до світової історії воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні, то це — дуже унікальний випадок у тій же світовій історії воєн і конфліктів. Два, настільки унікальні літаки були "приземлені" в настільки глибокій тиловій зоні", — пише Коваленко.

Одна з найскладніших цілей з рівнем захисту авіаносця

Між тим у російському телеграм-каналі Fightbomber, який ведуть російські льотчики , буквально 7 січня вихвалялися невразливістю і непереможністю літаків А-50.

Зокрема повідомлялося, що до літака Іл-76 приварили величезний 20-тонний локатор кругового огляду, а ця "убервафля" потрібна для виявлення ворожих літаків і кораблів і контролю повітряної і надводної обстановки.

"Саме за допомогою А-50 літаки можуть потай підкрадатися до літаків противника без використання своїх РЛ прицілів, непомітно виявляти їх за допомогою теплопеленгатора і непомітно відстрілятися по них. Одна із найскладніших цілей для ураження. За рівнем захисту приблизно дорівнює авіаносцеві", — йдеться в повідомленні.

Екіпаж, який уразить А-50 має отримати найвищу нагороду

Зазначається, що через потужність свого локатора, літаку А-50 навіть не треба відлітати зі своєї території — він і так все бачить і знає, а якщо він і вилітає, то охороняється такою кількістю літаків та засобів ППО.

У Fightbomber також заявили (як відчували), що ворожа команда, яка уразить російський "суперпуперлітак", має отримати найвищу нагороду від своєї держави.

"Якщо колись літак ДРЛО буде уражений, екіпаж винищувача або розрахунку ЗРК одразу отримає найвищу нагороду своєї країни, але швидше за все посмертно", — повідомляли в Fightbomber.

Бойовий екіпаж А-50

Бойовий екіпаж літака А-50 становить десяток штурманів наведення, які одночасно контролюють десятки цілей та наводять на них десятки винищувачів.

"Наївні припущення диванних експертів про те, що через потужне випромінювання, він стає легкою метою для ракет типу Р-27ЕП і аналогів, розбиваються про чавунну реальність того, що літак РЛДНіУ бачить і літак, що запускає ракету, і саму ракету і зручне для себе час тупо вимикає свій пекельний гриб", — написали російські льотчики.

Нагадаємо, що 14 січня ЗСУ могли уразити два літаки Повітряно-космічних сил РФ над акваторією Азовського моря. Українськими підрозділами було завдано ударів по двох літаках — А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22.

26 лютого 2023 року на військовому аеродромі в білоруському селищі Мачулищі було підірвано російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.