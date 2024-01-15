"Самый громкий facepalm": эксперт проанализировал возможное уничтожение "адского гриба" РФ А-50

Российские летчики ранее заявили, что вражеская команда, которая поразит суперсамолет ДРЛО, должна получить высшую награду от своего государства.

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Уничтожение российских самолетов Ил-22 и А-50 над Азовским морем войдет в историю войн и конфликтов, поскольку это уникальный случай возможного уничтожения самолетов в столь глубоком тылу. Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, сообщение россиян о возможном "дружественном огне" выглядит неубедительно, поскольку пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 день за днем, второй год подряд для обеспечения устойчивости связи и контроля воздушной обстановки летают по одним и тем же маршрутам.

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"День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Ил-22, обычно до 6 бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Ростов-на-Дону", "Мариновка" в воздушное пространство и пролетали, в частности, над Азовским морем. Аналогично и А-50, обычно до 4 бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Анапа" и "Крымск" и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что даже с неработающей системой "свой-чужой" эти самолеты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО как свои. Кроме этого, самолеты таких размеров невозможно спутать, например, с ракетой или истребителем противника.

"Если это и был "friendly fire", то он войдет в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет, то это — очень уникальный случай в той же мировой истории войн и конфликтов. Два настолько уникальных самолета были "приземлены" в настолько глубокой тыловой зоне", — пишет Коваленко.

Одна из самых сложных целей с уровнем защиты авианосца

Между тем в российском телеграм-канале Fightbomber, который ведут российские летчики, буквально 7 января хвастались неуязвимостью и непобедимостью самолетов А-50.

В частности сообщалось, что к самолету Ил-76 приварили огромный 20-тонный локатор кругового обзора, а эта "убервафля" нужна для обнаружения вражеских самолетов и кораблей и контроля воздушной и надводной обстановки.

"Именно с помощью А-50 самолеты могут скрытно подкрадываться к самолетам противника без использования своих РЛ прицелов, незаметно обнаруживать их с помощью теплопеленгатора и незаметно отстреляться по ним. Одна из самых сложных целей для поражения. По уровню защиты примерно равна авианосцу", — говорится в сообщении.

Экипаж, который поразит А-50, должен получить высшую награду

Отмечается, что из-за мощности своего локатора, самолету А-50 даже не надо улетать со своей территории — он и так все видит и знает, а если он и вылетает, то охраняется большим количеством самолетов и средств ПВО.

В Fightbomber также заявили (как чувствовали), что вражеская команда, которая поразит российский "суперпуперсамолет", должна получить высшую награду от своего государства.

"Если когда-то самолет ДРЛО будет поражен, экипаж истребителя или расчета ЗРК сразу получит высшую награду своей страны, но, скорее всего, посмертно", — сообщали в Fightbomber.

Боевой экипаж А-50

Боевой экипаж самолета А-50 составляет десяток штурманов наведения, которые одновременно контролируют десятки целей и наводят на них десятки истребителей.

"Наивные предположения диванных экспертов о том, что из-за мощного излучения, он становится легкой целью для ракет типа Р-27ЭП и аналогов, разбиваются о чугунную реальность того, что самолет РЛДНиУ видит и самолет, запускающий ракету, и саму ракету и в удобное для себя время тупо выключает свой адский гриб", — написали российские летчики.

Напомним, что 14 января ВСУ могли поразить два самолета Воздушно-космических сил РФ над акваторией Азовского моря. Украинскими подразделениями были нанесены удары по двум самолетам — А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22.

26 февраля 2023 года на военном аэродроме в белорусском поселке Мачулище был взорван российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.