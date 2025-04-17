20 миллиардов на ракеты и роскошь: что получила КНДР в обмен на снаряды для РФ, — отчет

Корейский институт военной аналитики (Korea Institute for Defense Analyses, KIDA) опубликовал отчет о выгодах, которые получила Северная Корея благодаря военному сотрудничеству с Российской Федерацией. Выяснилось, что речь идет о прибыли в размере 20 млрд долл. Заработанные Пхеньяном деньги потратят вовсе не на голодное население, сообщил KIDA.

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Выводы южнокорейского института опубликованы в отчете KIDA.

Аналитики объяснили, что деньги РФ тратились в трех основных направлениях: за поставки оружия, за предоставление солдат, за современные технологии и компоненты вооружения. Прибыль в 20 млрд долл. лидер КНДР Ким Чен Ын делится в такой пропорции:

19,2 млрд долл. — вооружение (96%);

260 млн долл. — солдаты (1%);

630 млн долл. — технологии (3%).

В отчете KIDA говорится о 21 тыс. контейнеров с оружием, которые поступили в РФ по морю, а также, вероятно, по суше и воздуху. Начиная с лета 2023 года, Москва получила такую номенклатуру боеприпасов:

артиллерийские снаряды калибра 152 и 122 мм;

дальнобойный самоходный ПТРК Bulsae-4. Комплекс способен достать до цели на расстоянии от 10 до 25 км, причем они могут быть вне пределов видимости (например, за холмом);

твердотопливные тактические баллистические ракеты KN-23 Hwasong-11Ga (весят 3,4 т, имеют дальность до 900 км и заявленную точность 100-200 м);

реактивные гранатометы (модель аналитики не указали).

Кроме того, в отчете объяснили, как РФ платила за солдат КНДР. Указывается, что на фронт отправили 11 тыс. военных, каждый из которых должен был получить зарплату 2 тыс. долл. в месяц. Также уточняется, какие технологии и компоненты оружия могла передать Москва. Среди прочего, речь идет об элементах атомных подводных лодок и истребителей, системах "искусственного интеллекта" (появились в новых боеприпасах КНДР), самолетах раннего радиолокационного предупреждения и новых разведывательных БПЛА. Отмечается, что полученные от РФ миллиарды пойдут не на кормление населения, а на производство дальнобойных ракет и предметы роскоши для партийной элиты.

"Северная Корея, воспользовавшись войной в Украине, продолжает "зловещую сделку" с Россией, в результате чего, по оценкам, был создан экономический эффект объемом примерно 28 триллионов 700 миллиардов вон. Северная Корея создала возможности для получения иностранной валюты", — написали аналитики Южной Кореи и призвали немедленно прервать такое сотрудничество, пока не стало слишком поздно.

КНДР и РФ — как формировалась цена на северокорейские снаряды Фото: скриншот КНДР и РФ — как Пхеньян будет тратить российские деньги Фото: скриншот

Отметим, 17 апреля Фокус писал о том, каким образом Северная Корея отправляет оружие РФ. Как установило агентство Reuters и OSINT-аналитики центра Open Source Centre, контейнеры со снарядами отправились по морю и железной дороге. По морю провезли 64 крупные партии: в течение 10 месяцев россияне получили от 4 до 6 млн снарядов.

Напоминаем, 15 апреля расследователи установили, какая часть снарядов для российской артиллерии происходит из Северной Кореи.