6 миллионов снарядов от Пхеньяна: как КНДР поддерживает российскую агрессию в Украине

КНДР стала ключевым поставщиком боеприпасов и оружия для российской армии, включая артиллерийские снаряды и самоходные установки. Фокус выяснил, как именно это сотрудничество влияет на ход войны и может ли Украина противодействовать северокорейским поставкам на фронт.

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Недавние исследования журналистов Reuters показали, что КНДР для России является основным производственным центром оружия. Журналисты агентства совместно с аналитиками британского Open Source Centre отследили по спутниковым снимкам 64 крупные морские поставки боеприпасов из КНДР в Россию в течение последних 20 месяцев. За это время, по их подсчетам, было перевезено от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов (122-мм и 152-мм), что составляет половину боеприпасов, необходимых РФ на фронте.

Поставки оружия из КНДР через РФ к фронту

Почему Россия закупает у КНДР снаряды для войны

По словам военного эксперта Павла Нарожного, несмотря на размеры промышленного производства, Россия пока не способна наладить масштабное производство снарядов. На сегодня пик всего российского производства артиллерийских снарядов может доходить до 2 млн единиц в год. Из них новое производство — примерно 1,2-1,5 млн. До 500 тысяч снарядов составляет так называемый процесс восстановления. Когда российские оборонные предприятия берут со своих старых советских складов снаряды, которые в любых условиях хранились, и заменяют их составляющие — порох, взрывчатое вещество, взрыватели. И это самая оптимистичная цифра. Также КНДР проводит расширение производства снарядов под нужды РФ.

"И где-то примерно 1 млн снарядов в год им поставляет Ким Чен Ын. Почему так? Во-первых, у них одинаковые с Россией советские калибры артиллерии. И этих снарядов у них на складах очень много. Однако огромные вопросы по качеству этих северокорейских снарядов. Они взрываются в их артиллерийских системах, рвут стволы, возникают любые аварийные ситуации. Но количество преобладает над качеством", — отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов учитывая такое количество снарядов, заявил, что благодаря этому Россия позволяет себе до 7 тыс. артиллерийских обстрелов украинских позиций в сутки. В отдельные дни зафиксировано 6200-6600 обстрелов.

"По оценкам аналитических центров и OSINT-исследователей, сейчас до 60% боеприпасов, которые использует российская артиллерия, происходят именно из Северной Кореи. Это очень серьезный вклад в поддержку военных действий РФ", — говорит Фокусу Жданов.

Также военный эксперт отметил, что такую масштабную помощь Северная Корея могла предоставить только при содействии Китая. Самостоятельно КНДР вряд ли имеет такие ресурсы.

Какое оружие Северная Корея предоставляет российской армии

Кроме снарядов, КНДР продает России самоходные артиллерийские установки "Коксан" с калибром 170 мм. Одну из них недавно поймал украинский FPV-дрон.

"Это свидетельствует о недостатке артиллерийских систем у россиян, и недостаток снарядов. То есть они готовы брать любые экзотические системы, любые снаряды, чтобы как-то стрелять", — рассказал Павел Нарожный.

По данным Олега Жданова, КНДР передавала России артиллерию советского образца — в частности, 122-мм гаубицы Д-30.

Самой опасной эксперты считают именно северокорейские баллистические ракеты KN-23. По словам Нарожного, это корейская копия российского "Искандер-М". Она имеет сверхзвуковую скорость. Первые версии ракеты, которые были поставлены в Украину были очень неточны. Они часто промазывали или могли просто упасть.

"Мы их успешно сбивали, но россияне с северными корейцами модифицировали эти ракеты. В частности разработчики поставили другие системы навигации. Наши уже не могут их отличить от "Искандера", — подчеркнул эксперт.

КНДР передавала России артиллерию советского образца — в частности, 122-мм гаубицы Д-30

КНДР поставляет не только оружие: сколько корейцы в рядах российской армии

По словам Нарожного, первая партия северокорейских солдат составляла 6 тысяч человек.

"Они были очень малограмотные, но высокомотивированные. Они были готовы умирать в больших количествах, ведь их мозги были промыты. Это была элита северокорейской армии — спецназовцы, которые воевали по старым привычкам. Они совершали огромное количество ошибок. В атаку они шли группами по 20-30 человек, не понимая, как действовать против дронов. Также они добивали раненых, чтобы те не попали в плен", — отметил эксперт.

Последняя партия корейцев — около 2 тысяч человек составляют разнорабочие, которых бросили на замену инженерным войскам. Однако их бросают в пехоту из-за недостатка личного состава.

Олег Жданов называет потери северокорейских солдат в российской армии до 4 тысяч человек.

"Также появлялась, хотя и не подтвержденная, информация, что готовится новая партия — до 3 тысяч военнослужащих для отправки в РФ", — отметил военный эксперт.

Как противодействовать Украине поставками оружия и военных из КНДР

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, у Украины нет возможности уничтожать северокорейские снаряды и оружие на основных этапах логистики.

"Поставки осуществляются через всю территорию России, вплоть до фронта. Вооружение накапливается у линии боевых действий — и именно там, на последних этапах логистики, стоит наносить удары. Кроме того, нашим спецструктурам, если есть возможность, нужно действовать еще в начале цепи — то есть там, где вооружение производится, хранится, транспортируется. И на каждом из этих этапов — если позволяют ресурсы — нужно организовывать диверсии, подрывы, уничтожение складов и так далее", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

В этом чрезвычайно роль играет украинская разведка.

Олег Жданов эффективным считает именно дипломатический путь решения проблемы, а именно давление Китая на Северную Корею.

"Но дипломатические отношения между Украиной и КНР остаются очень слабыми. Полтора года у нас вообще не было посла в Китае. Нынешний посол формально назначен, но его деятельность почти незаметна. В итоге — без конструктивных отношений с Пекином мы не имеем никакого рычага влияния на Пхеньян", — подытожил военный эксперт.

Напомним, солдаты Северной Кореи в боях в Курской области РФ научились тактике ведения современной войны, и в сочетании с идеологическим запалом это сделало их опасным противником для бойцов Вооруженных сил Украины.

Также Немецкий телеканал ZDF 4 апреля сообщал, что солдаты КНДР могут присоединиться к боям на территории Украины. На подготовку вероятного российского наступления в Запорожской и Херсонской областях указывает переброска северокорейских самоходных артиллерийских установок "Коксан" из Крыма.