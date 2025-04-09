Платят кровью за опыт: военные КНДР стали серьезными противниками для ВСУ, — WSJ

Солдаты Северной Кореи в боях в Курской области РФ научились тактике ведения современной войны, и в сочетании с идеологическим запалом это сделало их опасным противником для бойцов Вооруженных сил Украины.

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Об усвоенных северокорейскими военными в войне против Украины уроках пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала отмечают, что сразу после прибытия в Курскую область солдаты Корейской Народной Демократической Республики проводили вылазки к позиции Сил обороны Украины большими группами. Поскольку они не имели поддержки артиллерии, дронов и бронетехники, военные Ким Чен Ына становились легкими целями для украинских бойцов.

Однако к февралю 2025 года тактика военнослужащих КНДР изменилась, пишут журналисты. Они стали проводить штурмы небольшими группами, с поддержкой российских бомб, артиллерии, ударных беспилотников, лучше интегрировались с российскими войсками, и в сочетании с большой численностью и физической выносливостью это сделало их серьезными противниками.

"Они платят кровью. Но этот опыт не пропадает даром", — отметил командир 225-го полка ВСУ капитан Олег Ширяев.

По словам украинских военных, отправленные в декабре 12 000 северокорейских солдат в Курской области имели идеологический пыл и высокую выносливость и продолжали наступление, даже когда их собратья были ранены или убиты рядом с ними.

"Это было похоже на сцены из Второй мировой войны, они просто бежали", — вспомнил один из украинских бойцов.

Военные КНДР быстро адаптировались к условиям российско-украинской войны. Изъятые у них документы, слова военных аналитиков и украинских военнослужащих, которые вступали с ними в бой, свидетельствуют, что в первую очередь солдаты Ким Чен Ына приспособились к атакам БПЛА, научились избегать и уничтожать их. Для этого северокорейцы обходили украинские подразделения с фланга: когда одна часть участвовала в непосредственной атаке, другая наносила удар с тыла более мелкими группами.

В начале января войска КНДР отступили из Курской области после значительных потерь, но примерно через месяц вернулись, пишут журналисты. С тех пор они стали ценным активом для российской армии, когда улучшенная тактика и интеграция с войсками РФ сочеталась с выносливостью корейцев и готовностью продвигаться вперед под вражеским огнем.

Капитан Олег Ширяев также отметил, что ключевым преимуществом солдат Северной Кореи над военными ВСУ является их пренебрежение ценностью человеческой жизни.

"Почему корейцы штурмуют? Они лучше подготовлены психологически и лучше подготовлены физически. В Курской области они выполнили свою миссию", — сказал украинский военный.

РФ продолжает привлекать солдат Северной Кореи к боям

27 марта южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на военных сообщало, что КНДР отправила в Россию для участия в войне против Украины еще минимум 3 тысячи солдат.

Перебежчик из КНДР Ханиль Чон в опубликованном 26 марта интервью чешскому изданию iROZHLAS раскрыл, что получат солдаты Ким Чен Ына за участие в российско-украинской войне.

Немецкий телеканал ZDF 4 апреля сообщал, что солдаты КНДР могут присоединиться к боям на территории Украины. На подготовку возможного российского наступления в Запорожской и Херсонской областях указывает переброска северокорейских самоходных артиллерийских установок "Коксан" из Крыма.