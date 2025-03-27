Північна Корея представила перший літак ДРВУ, аналог російського А-50 (фото)

Літак ДРВУ створений на базі транспортника Іл-76 і обладнаний сімома робочими станціями. Судно може відстежити ракети, що наближаються, у початковій фазі війни з Південною Кореєю, вважають військові аналітики.

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Північна Корея представила свій перший літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРВУ), аналог російського А-50. Про це повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто інспектував літак і підкреслював його значимість для обороноздатності країни. Літак ДРВУ створено на базі російського транспортника Іл-76, він призначений для розвідки і моніторингу повітряного простору в польоті.

Кім Чен Ин особисто інспектував літак-аналог а-50

Судно пофарбоване у два кольори — білий і сірий, без розпізнавальних знаків і багато в чому схоже на російський A-50 і китайський KJ-2000 Mainring. На відміну від A-50 і KJ-2000, у літака КНДР поки що немає антен, зазначає видання The War Zone.

На фото всередині літака видно щонайменше сім окремих робочих станцій і монітори з плоским екраном на внутрішніх стінках. Бортові радари відстежують цілі на великій відстані, що може забезпечити попередження про потенційну атаку Південної Кореї, вказують експерти.

Літак відстежить літаки і ракети Південної Кореї, що наближаються

"Літак відстежить літаки, що наближаються, і ракети в початковій фазі конфлікту. Зібрані дані передадуть операторам ракет класу "земля-повітря", щоб допомогти поліпшити їхні операції", — зазначають автори.

"Здатність літака ДРВУ дивитися вниз пом'якшує деякі проблеми, пов'язані з рельєфом місцевості та віддзеркаленнями від землі, під час відстежування літаків, що летять низько, і крилатих ракет", — ідеться у звіті.

Водночас північнокорейський літак стане головною ціллю для Південної Кореї та США в разі можливого початку військового конфлікту. З огляду на це, його роль у воєнний час може бути вельми недовговічною.

Нагадаємо, Росія нещодавно відновила польоти літаків ДРВУ А-50У після ударів по них. Літаки-розвідники помітили біля Сумської області.

На півдні України фіксували українські літаки Як-52, які полювали на російські безпілотники. За допомогою легких літаків ЗСУ часто збивали БПЛА "Орлан" і ZALA.